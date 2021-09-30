Голикова предупредила о приходе сложного периода из-за подъема заболеваемости Covid-19

В России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при Правительстве страны по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусом]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — приводит слова главы оперативного штаба по борьбе с инфекцией ТАСС.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что подъем заболеваемости Covid-19 в России продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заметил, что чаще всего в ковидные стационары попадают непривитые, передает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить эффективность антиковидных мер в регионах страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел уровень вакцинации россиян недостаточным.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.