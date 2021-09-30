Мишустин поручил оценить эффективность антиковидных мер в регионах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой оценить уровень мер, принимаемых в регионах страны во время пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами РФ. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете», — заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, дав соответствующее поручение главе Роспотребнадзора.

В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Около 41,7 млн россиян прошли полную вакцинацию, 89,3 млн — привились первой дозой.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.