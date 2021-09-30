Песков отметил недостаточность коллективного иммунитета россиян

Уровень вакцинации россиян от коронавируса Covid-19 пока недостаточен, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, — это прививка», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также заострил внимание на том, что в сегодняшних реалиях вакцинированным от коронавируса людям во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

«Вы знаете, что Президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — отметил Песков.

В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Примерно 41,7 млн россиян прошли полную вакцинацию, 89,3 млн — привились первой дозой. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.