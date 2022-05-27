Голикова поручила регионам принять все меры для своевременной индексации пенсий

Регионам России нужно оперативно принять нормативные акты, которые необходимы для своевременной индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, заявила на межведомственном совещании, посвященном ситуации на рынке труда, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Вице-премьер поручила регионам своевременно принять все необходимые нормативные акты, чтобы индексация была проведена в срок», — говорится в сообщении пресс-службы зампреда Правительства.

С 1 июня по поручению Президента РФ Владимира Путина размер данных выплат, напомним, увеличится на 10%.