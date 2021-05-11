Голикова о теракте в Казани: Любая помощь республике будет оказана

Татарстану будет оказана любая помощь, которая необходима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в связи с терактом в казанской гимназии №175.

«Республика обеспечена всем необходимым, но, тем не менее, мы с ними находимся на связи, любая помощь и любое содействие будет оказано. Я имею в виду в первую очередь медицинские специалисты, оборудование, лекарства. Ранения тяжелые, огнестрельные, поэтому требуются специалисты по огнестрельным ранениям, именно такие направляются сейчас в республику», — сказала Голикова.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетят в Казань из-за нападения на школу.