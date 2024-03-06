Голикова назвала «самый правильный» возраст для рождения ребенка

До 24 лет – именно этот возраст является «самым правильным и репродуктивным» для рождения детей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, подчеркнув, что россиянки рожают ребенка в среднем в 26 лет.

Она также обратила внимание на то, что настоящий репродуктивный возраст женщины довольно короткий. Причем, если сравнить россиянок с женщинами из других стран, то наша страна в лидерах. Для сравнения: заграницей средний возраст рождений составляет 31 год, пишет РИА «Новости».

Напомним, что 2024-й объявлен Годом семьи в России по указу Президента РФ Владимира Путина. Согласно подписанному документу, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Причем зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева уже сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Ранее супруги с полувековым стажем из Татарстана раскрыли рецепт крепкого брака.