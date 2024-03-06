«Чувство юмора»: в Год семьи супруги с полувековым стажем раскрыли рецепт крепкого брака

Владислав и Анна Гасановы из Бугульмы живут душа в душу уже 50 лет. Любовь с первого взгляда они пронесли через года, воспитали троих детей, шестерых внуков и одну правнучку.

В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, глава Бугульминского района Линар Закиров поздравил земляков с 50-летним юбилеем семейной жизни и вручил памятный знак с символикой города.

«У вас прекрасная семья. И это очень важно. Семья дает нам силы. Любовь греет наши сердца. Благодаря таким семьям растут счастливые дети, сохраняются духовно-нравственные ценности, закладываются основы благополучия в обществе, а значит, и в государстве», — подчеркнул глава района.

Отметившие 50-летие совместной жизни супруги признались, что секрет их семейного счастья прост — уважение друг к другу и чувство юмора, которое спасает даже в самых непростых ситуациях.

Линар Закиров подчеркнул, что этот пример должен стать ориентиром для нынешних молодоженов.

«Я выражаю вам искреннюю благодарность за сохранение семейных традиций. Ваш крепкий союз является образцом супружеского счастья и верности. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, мудрость, терпение, взаимная забота и уважение», — пожелал мэр.

Президент Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.