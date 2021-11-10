Голикова назвала пять регионов, где наблюдается дефицит медицинского кислорода

В Воронежской, Кировской и Ивановской областях, а также в Алтайском крае и Севастополе наблюдается нехватка медицинского кислорода. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства, передает РИА Новости.

«В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях», — рассказала Голикова.

На обеспечение больниц в регионах кислородом Правительство России выделило из резервного фонда 5,7 млрд рублей для приобретения кислородных концентраторов и 500 млн рублей для модернизации оборудования на предприятиях, производящих медицинский кислород.

Вице-премьер РФ также отметила, что все россияне без медотвода от прививки должны вакцинироваться от коронавируса. Голикова подчеркнула, что все препараты от коронавируса надежны и эффективны.

Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно призывал граждан прививаться, отмечая безопасность и высокое качество отечественных вакцин.