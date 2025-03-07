Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен уже на треть

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Согласно данным на 7 марта, в Татарстане годовая программа по строительству жилья выполнена на 33% – введено 1 млн 93 тыс. кв. метров. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, по линии коммерческого строительства сдано 2% от запланированного объема – это 11 многоквартирных домов суммарной площадью более 36 тыс. кв. метров.

В свою очередь по социальной ипотеке годовой план выполнен на 16%. Из 35 домов, которые необходимо возвести в этом году, сданы три суммарной площадью 25,4 тыс. кв. метров, отметил докладчик.

Наиболее заметен прогресс по линии индивидуального жилищного строительства – сдано уже 1 млн 113 тыс. кв. метров, или 78% от годового плана.

Отдельно глава Минстроя РТ остановился на четырех программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, для обеспечения жильем 66 молодых семей Министерством по делам молодежи РТ заключило соглашения в системе «Электронный бюджет» с 42 муниципалитетами. Все свидетельства молодым семьям вручены, ведется подготовка к перечислению средств на лицевые счета исполкомов муниципальных образований.

Из 24 сертификатов на получение жилых помещений семьями, имеющими пятерых и более детей, оформлены 15. Для вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС оформлены все три предусмотренные на этот год сертификата.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сказал главе государства, что как руководитель комиссии Государственного совета России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет обращаться к нему из-за трудностей со строительством жилья, вызванными высокими ставками по кредитам. «Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем», – констатировал он.