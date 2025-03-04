Казань вошла в топ-10 городов по объемам строительства жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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Казань вошла в десятку населенных пунктов Российской Федерации по объемам строительства жилых помещений в новостройках. Данные по состоянию на 4 марта опубликовал «ДОМ.РФ» в своем Telegram-канале.

Так, в столице Татарстана в начале весны возводится более 1,9 млн кв. метров жилья.

Рейтинг возглавляет Москва с объемом строительства 17,2 млн квадратов, второе место занимает Санкт-Петербург с 5,3 млн кв. метров, а замыкает тройку лидеров Краснодар – почти 5,2 млн. В лидерах также Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск и Владивосток.