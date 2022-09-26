Год с СИБУРом: новый индустриальный парк, центры здоровья для рабочих и нефтехимклассы

Соглашение между Татарстаном и нефтехимической корпорацией возложило на СИБУР ряд обязательств в сфере инвестиций, экологии, социальных проектов. «Татар-информ» проверил, как компания справляется с ними, на что делает акценты и с какими трудностями столкнулась с учетом специфики региона.

«Жесткая капиталистическая машина?»

24 сентября 2021 года Татарстан и компания СИБУР подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание предшествовало завершению сделки между СИБУРом и ТАИФом по объединению нефтехимических предприятий в Татарстане в составе первого. С этого момента речь пошла не только о развитии новых татарстанских активов холдинга, но и о его участии в жизни региона.

«Первоначально, по действиям СИБУРа в республике после сделки с ТАИФом, показалось, что перед нами - предельно жесткая капиталистическая машина. Началась оптимизация производственных процессов, на распродажу были выставлены непрофильные активы. Но, как оказалось, не все так мрачно - в погоне за эффективностью производства в СИБУРе не стали забывать и о новых собственных сотрудниках, жителях нашей республики», - считает экономический обозреватель Альберт Бикбов.

Действительно, первый год СИБУРа в Татарстане ознаменовался серией резонансных новостей. Широко прогремела новость о расторжении договора с крупным таифовским иностранным подрядчиком - компанией «Гемонт». Иностранные специалисты жаловались на невыплаты зарплаты, а их субподрядчики - на неоплаченные контракты. Прямой вины СИБУРа в старых долгах «Гемонта» не было. Однако со стороны кризис турецкого строителя выглядел как новый, возникший после прихода СИБУРа. И к чести последнего, нефтехимический холдинг не стал прятаться от ситуации, а принял активное участие в ее разрешение.

Также СИБУР явно не учел, что в таифовском «наследстве» есть активы, желание развить и придать вторую жизнь которым, могут привести к сумятице в общественном поле. Широкий резонанс получили, на первый взгляд, затрагивающие совсем небольшие группы людей, но болезненные истории. Из самых заметных – заводские общежития КОС, а также спортивные секции и объекты в Нижнекамске. Впрочем и здесь были найдены компромиссы. Общежития перешли в жилой фонд КНИТУ, а спортобъекты - под управление администрации Нижнекамска. В них будет проведен ремонт и переоснащение. В результате они станут новыми спортивно-культурными учреждениями, доступными для всех горожан.

Но это все события стихийные. Теперь рассмотрим по пунктам, о чем изначально говорилось в соглашении Татарстана и СИБУРа, и что из этого получилось на практике.

Наставления от Минниханова: сохранение налогов и инвестпроектов

Общую оценку работе СИБУРа за год дал Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан.

«Объединение с СИБУРом безусловно приносит пользу нефтехимическому сектору татарстанской промышленности. Присутствие и эффективная работа в республике крупнейшей компании – это значимый фактор стабильности в текущей сложной геополитической и экономической ситуации. Опыт СИБУРа позволяет нам надеяться на то, что нефтехимия Татарстана с уверенностью пройдет сложные времена. Прошедший год работы показал, что опасения, которые были в начале, не оправдались. Несмотря на все сложности с организационными процессами, которые сопутствуют любому процессу объединения, стабильная работа компании продолжается наряду с реализацией социальных программ. Мы видим, что СИБУР настроен на сотрудничество с Татарстаном на условиях открытости и честного партнерства», - рассказал Коробченко «Татар-информу».

Соглашение между Татарстаном и СИБУРом охватывало широкий спектр сфер. Но Президент республики Рустам Минниханов, говоря о подписании, особенно сделал акцент на двух моментах. Во-первых, это сохранение юридических лиц «со всеми полномочиями, с налоговой базой» за татарстанскими предприятиями СИБУРа как минимум до завершения всех инвестиционных проектов. А также продолжение всех крупных инвестпроектов.

Что касается сохранения налоговой базы, то СИБУР это обещание полностью выполняет. Активы – «Казаньоргсинтез» (напомним, что значительная доля принадлежит и государству), «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16 - продолжают сохранять свои юрлица и юридическую независимость. Более того, в апреле СИБУРом в республике создано обособленное структурное подразделение (ОСП), сотрудники которого работают в Казани и Нижнекамске. Оно стало центром поддержки бизнеса СИБУРа не только в самом Татарстане, но и для других предприятий холдинга. ТГК-16 стал центром компетенций в области энергетики всего СИБУРа.

«Ключевое достижение – устойчивое развитие предприятий, которые составляют основу татарстанского нефтехимического кластера, второго по величине налогоплательщика республики. Мы слышим, как о 100% загрузке, так и о решении многолетних проблем с сырьем», - считает Бикбов.

В текущих условиях такая стабилизация в одной из трех ключевых для экономики РТ отраслей, которую лихорадило последние несколько лет, идет только на пользу региону.

Инвестпроекты, о которых говорил Минниханов также продолжаются, получают и поддержку, и развитие. На «Казаньоргсинтезе» завершилось строительство нового блока водоподготовки и продолжается модернизация производств полиэтилена низкого давления и изопропилбензола. На НКНХ новый импульс получил самый масштабный республиканские проект мощного этиленника «ЭП-600», который лично оценила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На обоих заводах продолжаются проекты собственной электрогенерации.

В феврале этого года Минниханов даже поблагодарил компанию, за продолжение инвестпроектов: «СИБУР — наш стратегический партнер, у нас большие планы сотрудничества. Те планы, которые мы начинали в части проектов на „Нижнекамскнефтехиме”, „Казаньоргсинтезе”, на энергетических производствах, — все эти проекты продолжаются. Я хотел бы поблагодарить наших коллег: компания не только продолжает инвестиционные проекты, но и активно участвует в социальных», — сказал Минниханов.

Гексен и индустриальный парк «Этилен 600»

Параллельно СИБУР запустил и новые проекты, выполняя обязательства по привлечению инвестиций и проведению мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.

Продолжением проекта ЭП-600 стало новое производство гексена – полупродукта для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Проектирование и строительство установки на базе собственной технологии компании запланировано на площадке «Нижнекамскнефтехима». Целевая мощность проекта – 50 тыс. тонн продукта в год. Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года. Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» должно встроиться в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

По привлечению иных инвесторов и созданию благоприятных условия для малого и среднего бизнеса компания действует пока не так удачно. Тем не менее, первый же сделанный шаг стал сразу масштабным. 31 августа «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка «Этилен 600». Для производителей товаров, востребованных в медицине, строительстве, ЖКХ и других отраслях, появилась новая возможность для создания и развития бизнеса. Сырьем для новых малых производств станет нефтегазохимическая продукция предприятия СИБУРа в Нижнекамске.

Ожидается, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру парка «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь - около 2 000 гектаров. Спектр выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции дает возможности для развития производств в смежных отраслях, а фактическое отсутствие логистических затрат на доставку сырья для резидентов парка может существенно повысить конкурентоспособность их продукции.

Экология: от пластиковых крышек до ESG

Экологии было посвящено сразу несколько пунктов соглашения. Учитывая нацеленность СИБУРа на вопросы сохранения окружающей среды, работа по этому направлению, началась практически сразу. Компания имеет стратегию в сфере ESG. Соответственно все ее промышленные инвестпроекты создаются с учетом требования снижения выбросов в атмосферу. На всех проектах были заявлены масштабные вложения в экологию. А на обоих заводах СИБУР начал массово освобождать территории от неиспользуемых объектов и проводить их реабилитацию.

Кроме того, с первых же дней компания заявила о политике открытости в сфере экологии. В апреле 2022 года на «Нижнекамскнефтехиме» был создан общественный совет для повышения информированности населения о работе предприятия. В состав совета вошли 20 человек из разных сфер деятельности: представители СМИ, здравоохранения, общественных и религиозных организаций, муниципальной власти, главы сельских поселений, депутаты. Участие в его заседаниях стали принимать лично руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин и топ-менеджмент предприятия.

Еще раньше, в феврале 2022 года, «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с федеральным Росприроднадзором, которое закрепило программу реализации природоохранных мероприятий. Оно предполагает внедрение на «Нижнекамскнефтехиме» решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, стоимостью более чем в 6 млрд рублей. Среди ключевых направлений взаимодействия был и обмен информацией по реализации национального проекта «Экология». Аналогичное соглашение, как говорят в компании, прорабатывается и для «Казаньоргсинтеза».

В рамках все той же открытости на обоих химпредприятиях стартовали экскурсии для общественников, экоблогеров и просто неравнодушных к теме защиты окружающей среды.

«Я очень рада, что побывала на “Казаньоргсинтезе”. У меня мнение совсем изменилось. Сейчас я точно знаю, что факелы нужны, что не так все критично, как мы думали до сегодняшнего дня. Посмотрели, как работают очистные сооружения. Увидели, как вода отходит от “Казаньоргсинтеза” уже чистая. Здесь работают позитивные люди, которые радеют за экологию», — поделилась впечатлениями после завершения мероприятия представитель движения «РазДельный Сбор» Ирина Никифорова.

Параллельно компания запустила целую серию общественных мероприятий и по правильному обращению с мусором и пластиковыми отходами: сбор ПЭТ-бутылок на «Казанском марафоне», сбор и переработка пластиковых крышек на городских мероприятиях, участие в «Чистых играх» на озере «Изумрудном».

«Мы видим сибуровский флаг. Они сами экологоориентированные и сразу откликнулись. Они не только огромный вклад делают в экологические мероприятия, но и проводят большую работу с общественными организациями и выделяют гранты для поддержки проектов НКО», — прокомментировал активности СИБУРа в Татарстане глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

Кадры для нефтегазохимии и энергетики: от школы до института

Особый пункт соглашения касался системы подготовки кадров для нефтегазохимии и энергетики. В сфере образования проекты СИБУРа в Татарстане оказались одними из самых масштабных. В полном соответствии с договоренностями компания начала выстраивать в республике целую систему кадров. С 1 сентября 2021 года в Нижнекамске в двух партнерских школах были открыты профильные «нефтехим-классы». Они являются частью системы профориентации непрерывного образования: школы – колледж нефтехимии и нефтепереработки – Нижнекамский химико-технологический институт. Летом 2022 года дети из этих классов даже приняли участие в летней смене СИБУРа в Санкт-Петербурге. Началось сотрудничество с полилингвальной школой «Адымнар» с момента ее открытия.

Отдельный проект компания организовала для школьных педагогов. Нижнекамские учителя математики, физики и химии приняли участие в образовательных интенсивах «STEAM школы» — проекта программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.

А в апреле 2022 года Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) стал вузом – партнером СИБУРа. В рамках соглашения студентам предоставили возможность участия в корпоративной целевой программе компании, а преподаватели стали проходить стажировки на ее предприятиях. В дополнение к базовой программе вуза студенты получили доступ к тренажерным комплексам, а также возможность пройти вебинары с участием ведущих ученых всех вузов – партнеров СИБУРа. Сам вуз специально для нужд компании даже запустил программу допобразования по направлению «Комплаенс».

Инновации и наука сосредоточились в КНИТУ и на заводах

Следующий пункт соглашения касался стимулирования инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана. По этому направлению поступает гораздо меньше информации, что вполне объяснимо: и научные, и инновационные проекты, как правило, являются долгосрочными, а увидеть их результаты в диапазоне года практически невозможно.

Тем не менее, кое-что известно уже сейчас. Во-первых, в рамках того же соглашения с КНИТУ-КХТИ помимо образовательной была и научная часть. Правда, ни компания, ни университет не назвали конкретные направления для разработок.

«В рамках сотрудничества намечены темы исследований, в которых заинтересована компания, - рассказала Дильбар Султанова, проректор по учебной работе КНИТУ. - Это очень хороший проект для динамичного развития научной школы в университете».

Также известно, что научные разработки компания сосредоточила в Научно-техническом центре «Нижнекамскнефтехима», где ведутся исследования и для других предприятий СИБУРа, а ТГК-16 стал центром компетенций в сфере энергетики. Однако о конкретных проектах пока информации в публичной сфере не было.

Сибуровская формула хороших дел и скандал с домом спортсменов

По пункту соглашения о социальных гарантиях, во-первых, компания расширила свою социальную программу «Формула хороших дел» на Татарстан. В рамках нее сейчас идет сбор заявок на социальные проекты, которые будут профинансированы СИБУРом и реализованы в Татарстане.

Во-вторых, началась масштабная реорганизация татарстанских заводов с точки зрения условий труда сотрудников. Построена отдельная работа по ключевым блокам: питание, транспорт, медицина, спецодежда, клининг, ремонт рабочих пространств. Большая часть изменений, произошедших за последний год, связана именно с этим. Изменен формат приема пищи. Проводится масштабная реконструкция столовых, обновление оборудования, балансирование меню при сохранении средней цены. Вводятся новые стандарты корпоративного транспорта, обновляется транспортный парк – сотрудников предприятий начинают перевозить современные автобусы на метане.

В области медицины компания реализует два проекта, в результате чего коренным образом будет перестроен весь комплекс медицинских услуг для сотрудников. Первый – модернизация и обновление медицинских мощностей на территории всех трех предприятий, а также в поликлинике, находящейся в непосредственной близости к НКНХ. Сотрудники смогу получить расширенный список услуг и процедур без отрыва от производства. Вторая часть в области медицины и курортно-санаторного лечения: полная реконструкция пространства и инфраструктуры в Корабельной роще, будущее включение ее в общую систему оздоровления СИБУРа, а также возможность отдыха сотрудников в Татарстане и их семей в СИБУР Юге - большом корпоративном курорте компании на Черном море.

«К чести СИБУРа проведенная оптимизация в части трудовых ресурсов оказалась максимально деликатной. Не было массовых увольнений и сокращения заработных плат персонала. Напротив, зарплата сотрудников существенно выросла, а социальные программы для персонала получили новый импульс для развития», - отмечает Альберт Бикбов.

Закрепить достижения

Понятно, что по многим пунктам соглашения между Татарстаном и СИБУРом практическая работа только начинается. Однако уже сейчас можно сказать, что республика получила свой профит от сотрудничества с холдингом. В текущих непростых экономических условиях важно закрепить достижения и продолжить развитие сотрудничества.

Экономический обозреватель Альберт Бикбов считает, что компания смогла получить масштабный синергетический эффект «за счет диверсификации сырьевой базы (этановая схема, этано-пропановая схема, этиленовая схема), оптимизации дистрибуции и логистики, развития научно-исследовательского блока, а также повышения операционной эффективности активов, в том числе и за счет использования эффекта масштаба объединенных производств». «Были продолжены масштабные инвестиционные проекты на территории нашей республики (например строительство нового современного этиленового комплекса ЭП-600 на "Нижнекамскнефтехиме")», - отмечает он.

Фото: пресс-служба Президента РТ