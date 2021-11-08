Год или 6 месяцев: сколько действителен QR-код и когда пройти повторную вакцинацию?

Утро понедельника удивило всех привитых россиян – сертификаты о вакцинации на портале Госуслуг обновились, а вместе с этим и уменьшился их срок действия: с года до полугода. Позже это назвали техническим сбоем. ИА «Татар-информ» выяснило, когда уровень антител к Covid-19 начинает стремительно падать и в какой момент стоит привиться повторно.

Врачи, работающие в «красных зонах» больниц республики, призывают прививаться повторно не позже, чем через полгода

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Год или 6 месяцев – сколько действует сертификат о вакцинации?

В России с 8 ноября начала действовать новая форма сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Татарстанцы, как, впрочем, и все россияне, открыв сегодня утром портал Госуслуг, обнаружили, что срок действия их сретификата о вакцинации, а вместе с ним и QR-кода сократился вдвое – с года до 6 месяцев.

Новость об этом разлетелась очень быстро. Огромное число желающих проверить, истек ли срок их сертификата, обрушило портал, какое-то время он не отвечал на запросы.

Огромное число желающих проверить, истек ли срок их сертификата, обрушило портал, какое-то время он не отвечал на запросы Фото: скриншот приложения портала госуслуг

Однако в Минцифры и Минздраве России вскоре объяснили, что из-за технических работ, которые проводились на сайте Госуслуг, произошел сбой и в ближайшее время все вернется на круги своя.

«Срок действия QR-кодов остается прежним [один год – прим. Т-и.]. QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от Covid, действительны в течение всего срока», – говорится в официальном комментарии двух ведомств.

Сейчас портал работает в штатном режиме, срок действия QR-кодов восстанавливается.

Почему лучше привиться через полгода – ответ врача

Между тем, врачи, работающие в «красных зонах» больниц республики, призывают прививаться повторно не позже, чем через полгода.

«Необходимо подстегнуть иммунитет, чтобы быть уверенным в своей защите от инфекции» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» начальник Управления по обеспечению деятельности Республиканского медицинского информационно-аналитического центра по Нижнекамску, врач акушер-гинеколог Ольга Куракина, которая работает с Covid-больными, рассказала, что она сама и вся ее семья не стала дожидаться окончания годового срока вакцинации. Целая династия врачей привилась от коронавируса повторно через 6 месяцев.

Вместе с женщиной во второй раз прошли вакцинацию ее 86-летняя мама, 60-летняя сестра и 25-летний сын-ординатор.

«Необходимо подстегнуть иммунитет, чтобы быть уверенным в своей защите от инфекции, чтобы быть уверенным в своих близких, что они не будут болеть или в крайнем случае переболеют в легкой форме, не окажутся на реанимационной койке в госпитале», – отметила доктор.

Повторную вакцинацию все члены семьи перенесли хорошо, лучше всего – 86-летняя мама.

Сама Ольга и ее родственники не проверяли свой титр антител, а просто пришли прививаться ровно через полгода.

«Мы врачи, у нас немножко другое мышление, отличное от большинства населения. Мы понимаем, что подстегнуть иммунитет через полгода – это есть хорошо» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы врачи, у нас немножко другое мышление, отличное от большинства населения. Мы понимаем, что подстегнуть иммунитет через полгода – это есть хорошо. Не затягивать, не ждать, когда иммунитет придет совсем в упадок, когда антитела будут уменьшаться. Я считаю, что если больше станет антител, больше будет защищенность», – заключила врач-гинеколог.

Чем лучше прививаться повторно

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов объяснил татарстанцам, что ждать «Спутник Лайт» для повторной вакцинации не обязательно.

Совсем не обязательно, по словам эпидемиолога, выбирать именно тот препарат, которым прививались в первый раз, иммунитет поможет повысить любая вакцина. На сегодня разрешено применять для повтороной вакцинации любую из четырех вакцин, зарегистрированных в России.

Дмитрий Лопушов: «На сегодня разрешено применять для повтороной вакцинации любую из четырех вакцин, зарегистрированных в России» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

На 7 ноября уже провакцинировано 1 692 678 татарстанцев, из них 1 127 854 получили вторую прививку. Врачи не устают повторять – несмотря на то, что сертификат о вакцинации действителен в течение года, сделать повторную прививку необходимо не позже, чем через полгода.

«Пожалуйста, если вы один раз привились в январе-феврале, необходимо озаботиться вопросом следующей вакцинации. Вы на своем опыте убедились, что вакцина не приносит серьезных осложнений. Пожалуйста, не забывайте пройти повторную вакцинацию», – призвал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.