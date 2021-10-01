Минздрав Татарстана призвал жителей пройти повторную вакцинацию против Covid-19

Татарстанцы, которые больше полугода назад прошли вакцинацию против нового коронавируса, могут привиться от инфекции повторно. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Пожалуйста, если вы один раз привились в январе-феврале, необходимо озаботиться вопросом следующей вакцинации. Вы на своем опыте убедились, что вакцина не приносит серьезных осложнений. Пожалуйста, не забывайте пройти повторную вакцинацию», – отметил спикер.

На данный момент повторную вакцинацию прошли 14 256 жителей республики.

Владимир Жаворонков отметил, что люди болеют повторно, поэтому привитым необходимо продолжить заботиться о своем здоровье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республику пришла новая партия «Спутника V» в 77 тыс. доз для жителей, которые хотят привиться во второй раз.