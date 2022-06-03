Global Times: Коалиция Запада терпит неудачу в экономической войне с Россией

Коалиция западных стран против России становится все более ненадежной по мере того, как ей приходится сталкиваться с практическими потерями из-за антироссийских санкций. Развязанная Западом экономическая война терпит неудачу, пишут авторы статьи китайской газеты Global Times.

После согласования ЕС шестого пакета санкций, в который входит и частичное эмбарго на российскую нефть, ожидается, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными проблемами с энергоресурсами этой зимой.

При этом «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул уже до объявления новых рестрикций: глава Минэкономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что единство ЕС «начинает рассыпаться», поскольку некоторые страны противодействуют введению эмбарго.

«Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями», — пишут авторы Global Times.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян считает, что Евросоюз вряд ли сможет выступить единым фронтом в вопросе антироссийских санкций, поскольку единство Запада — это «полупустая» концепция. Эксперт добавил, что некоторое время у ЕС, в особенности у Германии, развивались хорошие связи с РФ, что вызвало недовольство Вашингтона, и спровоцировав в дальнейшем кризис на Украине, США успешно воспользовались предубежденностью Запада против России.

Как отметил Люй Сян, западные страны могут и дальше утверждать, что введенные ими санкции работают, но все больше фактов говорят об обратном — Соединенные Штаты и Европа терпят неудачу в экономической войне с Россией, сообщает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России