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Ру Тат
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Экономика
29 мая 2022  21:17

Вице-канцлер ФРГ: Единство Евросоюза в вопросе санкций против РФ начинает «рушиться»

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Единство ЕС в вопросе санкций против России начинает «рушиться» накануне саммита, которое пройдет в понедельник. На встрече будет обсуждаться нефтяное эмбарго и план по сокращению зависимости стран — членов союза от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек, передает РИА Новости. 

«Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита, надеюсь так и продолжится, — заявил министр. — Но сейчас это единство начинает рушиться».

Хабек призвал свою страну выступить на саммите с единой позицией вместо того, чтобы воздерживаться во время голосования из-за разногласий в немецком правительстве. Такой же призыв он адресовал и лидерам других стран ЕС.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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