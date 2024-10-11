Гид по схемам движения автомобилей в дни саммита БРИКС: где закроют дороги и парковки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большая часть улиц расположена в центре и на проспекте Победы

По данным пресс-службы мэрии Казани, большой участок дорожной сети Казани в дни саммита БРИКС будет недоступен в центре города, а именно в окрестностях театра оперы и балета, Ратуши и Дома Правительства РТ.

Источник: пресс-служба мэрии Казани

Дороги в центре перекроют с 0:00 22 октября до 23:59 24 октября на следующих участках:

от улицы Жуковского до улицы Япеева по улицам Большой Красной и Карла Маркса;

от улицы Дзержинского до улицы Касаткина по улице Театральной;

от улицы Дзержинского до улицы Бассейной по улице Пушкина;

от улицы Бехтерева до улицы Дзержинского по улице Карла Фукса;

от улицы Большой Красной до улицы Дзержинского по улице Лобачевского;

от площади Первого Мая до улицы Нужина по улице Кремлевской.

Источник: пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, с 0:00 18 октября до 23:59 24 октября дороги перекроют:

от проспекта Победы до улицы Парина по местному проезду Оренбургского тракта около Деревни Универсиады;

у въезда на парковку возле дома №95 по Оренбургскому тракту;

по местному проезду вдоль улицы Петербургской.

Источник: пресс-служба мэрии Казани

При необходимости количество перекрытых улиц увеличится

На сайте мэрии Казани также разместили список улиц, которые будут перекрыты в городе только в случае необходимости.

С 0:00 18 октября до 23:59 24 октября движение может быть ограничено:

на местном проезде около дома №117 по улице Гареева;

на проезде вдоль дома №34 по проспекту Победы при въезде на парковку и на участке от улицы Мавлютова до Оренбургского тракта;

на местном проезде вдоль проспекта Победы.

С 0:00 22 октября до 23:59 24 октября ограничения движения могут вводить на участках:

от улицы Салимжанова до улицы Дзержинского по улице Пушкина;

от улицы Габдуллы Тукая до улицы Салимжанова по улице Татарстан;

от улицы Подлужной до улицы Тихомирнова по улице Вишневского;

от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа по улице Н. Назарбаева;

от улицы Чехова до улицы Жуковского по улице Карла Маркса;

от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Большой Красной;

от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Толстого;

от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской по улице Лобачевского;

от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Подлужной;

от улицы Подлужной до улицы Адамюка по улице Жуковского;

от улицы Жуковского до улицы Малой Красной по улице Адамюка;

от улицы Адамюка до улицы Большой Красной по улице Малой Красной;

от улицы Малой Красной до улицы Пушкина по улице Бассейной;

от улицы Театральной до улицы Федосеевской по улице Касаткина;

от улицы Бассейной до дома №78 по улице Пушкина;

от улицы Пушкина до улицы Касаткина вдоль дома №1 на площади Свободы;

от улицы Мазита Гафури до улицы Ирек по улице Кызыл Татарстан;

от улицы Ирек до улицы Кызыл Татарстан по автомобильной дороге вдоль железнодорожной станции «Вахитово».

Мэрия города также подчеркивает, что это не конечный вариант списка улиц и возможно внесение изменений.

Установят знаки «Движение прямо» на улице Вишневского на пересечениях с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова, Петербургской Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Движение прямо на Вишневского и левые повороты на улице Татарстан

Помимо этого, установят знаки «Движение прямо» на улице Вишневского на пересечениях с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова, Петербургской. А также на улице Назарбаева на пересечениях с улицами Островского, Спартаковской, Марселя Салимжанова, Хади Такташа при движении от моста «Миллениум» в направлении улицы Габдуллы Тукая.

А на улице Кызыл Татарстан при движении по улице Меховщиков и на улице Татарстан при движении по улице Габдуллы Тукая временно разрешат левые повороты.

Еще одним изменением станет запрет на движение транспортных средств массой выше 5 тонн по улицам Меховщиков, Девятаева, Мазита Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан и Татарстан. Однако это ограничение будет действовать только с 6:00 до 21:00 с 19 по 24 октября.

Запреты коснутся не только движения транспорта, но и парковки автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запрет парковки на нескольких участках

Запреты коснутся не только движения транспорта, но и парковки автомобилей. Так, с 22 по 24 октября парковка будет ограничена на площадках под транспортными сооружениями:

на проспекте Универсиады – улице Вишневского;

под мостом «Миллениум» в районе экстрим-парка «УРАМ»;

на проспекте Амирхана – улице Чистопольской;

проспектах Амирхана – Ямашева.

Кроме того, с 0:00 18 октября до 23:59 24 октября оставить машину нельзя будет на следующих участках (за исключением автобусов):