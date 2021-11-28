Главврач больницы имени Филатова Вечорко рассказал об отсутствии диалога с антиваксерами

Противники вакцинации от коронавируса не хотят знать действительное положение вещей, наладить диалог с ними не удалось. Об этом рассказал главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. <…> мы показали, как наши хирурги работают... Они (антипрививочники — прим. Т-и) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...» — констатировал медик.

По данным телеканала «Россия 24», из девяти пришедших на встречу антиваксеров сдать ПЦР-тест согласились лишь трое. Некоторые противники прививок даже хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, отмечает РИА Новости.

После визита антипрививочниов главврач пришел к выводу, что с ними «диалога нет». «У вас (противников вакцинации — прим. Т-и) есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком?..» — подчеркнул Вечорко, не удержавшись от риторических вопросов.

В итоге, когда выступающие против прививок стали «хамить пациентам», специалист распорядился завершить их визит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российские врачи предложили знаменитым антипрививочникам посетить «красную зону». Смысл письма объяснил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.