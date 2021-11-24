Проценко объяснил смысл письма к знаменитым антипрививочникам

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, необходимы меры по борьбе с коронавирусом. Сообщение появилось в личном Telegram-канале врача.

По словам Проценко, сейчас идет настоящая война и ежедневно больше тысячи человек умирает. Единственный выход — подготовить свой организм ко встрече с вирусом с помощью вакцинации.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой,... волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», — подчеркнул Проценко.

Он обратился к тем, кто не верит в серьезность происходящего, предложив прийти в больницы, в «красные зоны», где они своими глазами могут увидеть, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, послушать истории пациентов, которые не поверили врачам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российские врачи предложили антипрививочникам, в том числе известным актерам и политикам, посетить «красную зону».