Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о взятке главе Камских Полян

Набережночелнинский городской суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела о получении взятки главой поселка Камские Поляны. На скамье подсудимых оказался директор местного «Водоканала», депутат совета Шереметьевского сельского поселения Денис Леушин.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что глава поселка Камские Поляны Нижнекамского района Ринат Салахутдинов был задержан по подозрению в получении взятки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По данным источника агентства, в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора одной из коммерческих фирм района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе коммерческой фирме и ее директору.

По версии следствия глава поселка должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией, а также закрывать глаза на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов.



Вместе с главой Камских Полян задержали директора МУП «Водоканал» Дениса Леушина и руководителя управляющей компании «Мой дом Камских Полян» Екатерину Медникову.

Сегодня в суде выяснилось, что Леушину 44 года, развезен, имеет двоих детей. Задержан он был во вторник, 4 марта. В отношении Леушина возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного положения».

Следователь просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 4 мая 2025. Обвиняемый возражать не стал и признал вину.

Суд поддержал ходатайство следователя и отправил Дениса Леушина под домашний арест на два месяца.