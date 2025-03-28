Главу отдела Управления Минземимущества РТ Ильшата Аминова уволили по утрате доверия

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Начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Решение принято по результатам рассмотрения представления прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова.

Как выяснила проверка, госслужащий занимался предпринимательской деятельностью через коммерческую организацию, учредителем и руководителем которой является его мать.

При этом Аминов намеренно скрыл от представителя нанимателя информацию о конфликте интересов, что исключило возможность объективного заключения и сопровождения договоров аренды государственного имущества с указанной организацией.

«Татар-информ» рассказывал, что Верховный суд Татарстана оставил под стражей начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Он пробудет в СИЗО до 16 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.