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Начальника отдела Управления Минзема РТ Ильшата Аминова оставили в СИЗО
Верховный суд Татарстана оставил под стражей начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Он пробудет в СИЗО до 16 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.
Кроме того, полагают следователи, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.
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