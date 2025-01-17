Начальника отдела Управления Минзема РТ Ильшата Аминова оставили в СИЗО

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Верховный суд Татарстана оставил под стражей начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Он пробудет в СИЗО до 16 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Кроме того, полагают следователи, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.