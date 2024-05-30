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Главным врачом казанской детской поликлиники №9 стала Оксана Сачкова
Главным врачом казанской детской поликлиники №9 назначена Оксана Сачкова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
«Оксана Сачкова ранее занимала должность заместителя главного врача по медицинской части девятой детской поликлиники», – уточнили в пресс-службе.
Напомним, что экс-главный врач детской поликлиники Марат Садыков недавно возглавил первую детскую больницу Казани. Ранее Владимир Филатов, который до Садыкова три года управлял этой клиникой, был назначен начальником горздрава Казани.
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