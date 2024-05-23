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Управление здравоохранения Казани возглавил экс-главврач первой детской больницы
Как стало известно «Татар-информу» на должность начальника Управление здравоохранения Казани назначили Владимира Филатова.
Последние три года Владимир Филатов возглавлял первую детскую больницу Казани. А до этого трудился заместителем главного врача Детской республиканской клинической больницы.
Он выпускник Казанского государственного медицинского университета. Трудовой путь начал в 1993 году санитаром в Городской клинической больнице № 6, с 1995-го по 1997 год работал медбратом в приемном покое этой же больницы. Три года помогал людям, работая врачом на скорой помощи.
В 2000 году он пришел на работу в ДРКБ на должность врача-нейрохирурга. Через четыре года был назначен на пост заместителя главврача по хирургической помощи ДРКБ.
Напомним, что бывший начальник горздрава Владимир Жаворонков сейчас возглавляет Кировский и Московский районы Казани, об этом назначении рассказывал «Татар-информ».
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