Управление здравоохранения Казани возглавил экс-главврач первой детской больницы

Как стало известно «Татар-информу» на должность начальника Управление здравоохранения Казани назначили Владимира Филатова.

Последние три года Владимир Филатов возглавлял первую детскую больницу Казани. А до этого трудился заместителем главного врача Детской республиканской клинической больницы.

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Он выпускник Казанского государственного медицинского университета. Трудовой путь начал в 1993 году санитаром в Городской клинической больнице № 6, с 1995-го по 1997 год работал медбратом в приемном покое этой же больницы. Три года помогал людям, работая врачом на скорой помощи.

В 2000 году он пришел на работу в ДРКБ на должность врача-нейрохирурга. Через четыре года был назначен на пост заместителя главврача по хирургической помощи ДРКБ.

Напомним, что бывший начальник горздрава Владимир Жаворонков сейчас возглавляет Кировский и Московский районы Казани, об этом назначении рассказывал «Татар-информ».