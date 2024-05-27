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Главным врачом казанской детской больницы № 1 назначен Марат Садыков
Главным врачом детской больницы №1 Казани назначен бывший главный врач городской детской поликлиники №9 Марат Садыков. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«Сегодня коллективу клиники нового главного врача представил заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Филатов», – отметили в горздраве.
Марат Садыков заслуженный врач Татарстана, отличник здравоохранения. С 1999 по 2002 год работал врачом эндоскопистом в городской клинической больнице №7. Следующие 22 года до нынешнего назначения занимал должность главного врача городской детской поликлиники №9.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на должность начальника Управление здравоохранения Казани назначили Владимира Филатова, и кресло главврача первой детской больницы после этого стало вакантным.
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