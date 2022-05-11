Главный тренер «Зенита» Вербов заявил о расставании с поляком Бедножем

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов по окончанию «Финала Шести» волейбольной Суперлиги рассказал о том, как изменится состав казанского клуба в летнее межсезонье.

По словам специалиста, его команда практически полностью сохранит имеющийся состав на следующий сезон, за исключением польского доигровщика Бартоша Бедножа.

«У нас сохраняется практически вся команда. Только Беднош уезжает. По тому, кто приезжает, давайте пока сохраним интригу. А так вся команда остается и идет в следующий сезон», – цитирует Вербова ТАСС.

Напомним, волейболисты казанского «Зенита» сенсационно проиграли в полуфинале домашнего турнира новосибирскому «Локомотиву», а чуть позже стали бронзовыми призерами чемпионата России 2021/22. В матче за третье место подопечные Алексея Вербова со счетом 3:0 победили одноклубников из Санкт-Петербурга.

Ранее спортивная редакция Татар-информа опубликовала материал, в котором разобралась, как казанский клуб упустил золото чемпионата России.