«Зенит-Казань» завоевал бронзовые медали

В матче за третье место домашнего «Финала шести» чемпионата России казанский «Зенит» взял верх над питерскими одноклубниками со счетом 3:0, завоевав бронзовые медали.

Проиграв вчера впервые за полгода и всего второй раз в сезоне в полуфинале новосибирскому «Локомотиву» (0:3), казанцы сегодня вышли на «бронзовый» матч с самым решительным настроем, что и сказалось в первом сете. Поболеть за земяков пришли главный тренер женского «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов и одна из его подопечных, хорватка Саманта Фабрис.

В стартовом составе хозяев вышли все привычные лица: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Бежнож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

Вплоть до концовки первой партии казанцы просто громили соперника, порой очередями набирая очки. Лишь в концовке питерцы наладив прием, сумели сделать счет приличным — 25:19.

Второй сет начался уже под диктовку гостей — 2:4, 4:7. Не без труда, но хозяева переломили ход борьбы — 9:9 на блоке. Затем казанцы стали постепенно выходить вперед, 17:14, но в концовке питерцы едва не догнали — 20:19. Тем не менее, «Зенит-Казань» уверенно дожал соперника, 25:19.

Третья партия превратилась в формальность, настолько сильно было превосходство хозяев во всех компонентах волейбола: 9:3 на блоке. А в концовке сверкнул в своем последнем матче за «Зенит-Казань» польский доигровщик Беднож (в новом сезоне он будет играть в Китае). Два подряд эйса и точная атака Бартоша, блок Михайлова — партия и матч, 25:14. Бронза вкупе с Кубком России неплохой багаж для казанцев по итогам сезона, хотя все ждали большего.

«Зенит-Казань» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)