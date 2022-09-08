Главный санитарный врач Челнов рассказал, кто должен носить маски и перчатки

В Набережных Челнах работники пищеблоков в школах и детских садах должны носить маски и перчатки. Маски рекомендованы к ношению в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового пребывания людей. Об этом на пресс-конференции в исполкоме Автограда сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Челнах Ильгизар Бариев.

Спикер уточнил, что пока жесткие ограничительные меры в Республике Татарстан не вводятся. «Естественно, мы стоим за ношение масок в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового пребывания людей. Работники пищеблоков в образовательных учреждениях и детских дошкольных учреждениях должны работать в масках и перчатках», — заявил главный санитарный врач города.

В Автограде за неделю зарегистрировали 21 случай лабораторно подтвержденного коронавируса. Показатель составляет 3999,3 на 100 тыс. населения, что ниже республиканского значения на 7,2%.

Бариев призвал население вакцинироваться, под особым вниманием — пожилые люди. «Это один из основных инструментов, чтобы справиться с этой инфекцией, по крайней мере, избежать осложнений. Акцентируем внимание на то, что необходимо уменьшить количество заболевших лиц старше 65 лет. Для них есть твердая необходимость вакцинации и ревакцинации», — подчеркнул специалист.

Ранее из-за роста заболеваемости Covid-19 в республике Роспотребнадзор посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержится и в постановлении Правительства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце августа возобновил работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.