Главному безопаснику КАМАЗа Галиакберову вручили благодарственное письмо Путина

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Сирень Галиакберов отмечен благодарственным письмом Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Главный безопасник автогиганта удостоен благодарственного письма за особый вклад в реализацию социальных проектов. Вручили его накануне во время торжеств, посвященных 50-летия выпуска первого грузовика «КАМАЗа» в Набережных Челнах.

Сирень Галиакберов был назначен заместителем гендиректора КАМАЗа по безопасности в августе 2022 года. До этого он на протяжении 15 лет, с 2006 по 2021 год, работал начальником отделения Управления ФСБ России по Татарстану по Набережным Челнам и Закамью.

Сам КАМАЗ Президент РФ наградил почетным знаком за вклад в машиностроение. Подробнее о вчерашних торжествах читайте в материале «Татар-информа».