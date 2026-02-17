news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 08:54

Главному безопаснику КАМАЗа Галиакберову вручили благодарственное письмо Путина

Читайте нас в
Телеграм

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Сирень Галиакберов отмечен благодарственным письмом Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Главный безопасник автогиганта удостоен благодарственного письма за особый вклад в реализацию социальных проектов. Вручили его накануне во время торжеств, посвященных 50-летия выпуска первого грузовика «КАМАЗа» в Набережных Челнах.

Сирень Галиакберов был назначен заместителем гендиректора КАМАЗа по безопасности в августе 2022 года. До этого он на протяжении 15 лет, с 2006 по 2021 год, работал начальником отделения Управления ФСБ России по Татарстану по Набережным Челнам и Закамью.

Сам КАМАЗ Президент РФ наградил почетным знаком за вклад в машиностроение. Подробнее о вчерашних торжествах читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Экс-начальник ФСБ Челнов Сирень Галиакберов назначен главным безопасником КАМАЗа
Владимир Путин наградил «КАМАЗ» почетным знаком за вклад в машиностроение
Владимир Путин наградил «КАМАЗ» почетным знаком за вклад в машиностроение
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа
#камаз #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

16 февраля 2026