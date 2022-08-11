Экс-начальник ФСБ Челнов Сирень Галиакберов назначен главным безопасником КАМАЗа

С сегодняшнего дня бывший руководитель Управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам и Закамью Сирень Галиакберов назначен заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта в своем Telegram-канале.

«Подписан приказ<...>», – сказано в публикации.

Ильдар Шамилов, до этого занимавший пост, на профсоюзной конференции КАМАЗа, прошедшей накануне, был утвержден новым председателем профсоюза.