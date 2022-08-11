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Ру Тат
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Экономика
11 августа 2022  08:20

Экс-начальник ФСБ Челнов Сирень Галиакберов назначен главным безопасником КАМАЗа

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С сегодняшнего дня бывший руководитель Управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам и Закамью Сирень Галиакберов назначен заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта в своем Telegram-канале.

«Подписан приказ<...>», – сказано в публикации.

Ильдар Шамилов, до этого занимавший пост, на профсоюзной конференции КАМАЗа, прошедшей накануне, был утвержден новым председателем профсоюза.

#камаз
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