Экс-начальник ФСБ Челнов Сирень Галиакберов назначен главным безопасником КАМАЗа
С сегодняшнего дня бывший руководитель Управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам и Закамью Сирень Галиакберов назначен заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта в своем Telegram-канале.
«Подписан приказ<...>», – сказано в публикации.
Ильдар Шамилов, до этого занимавший пост, на профсоюзной конференции КАМАЗа, прошедшей накануне, был утвержден новым председателем профсоюза.