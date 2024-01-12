Главному архитектору Альметьевска дали условный срок за взятку

Альметьевский городской суд приговорил главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, главного архитектора нефтяной столицы Татарстана задержали в июне 2022 года. По версии следствия, в 2020 году архитектор получил взятку за разрешение на строительство торгового центра по продаже и обслуживанию мототехники.

Деньги Севастьянов получал через расчетный счет отчима своей супруги, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, который фактически предпринимательскую деятельность не вел.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гособвинение запросило для Севастьянова 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки и с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.

Накануне суд приговорил Севастьянова к трем годам условно с испытательным сроком на это же время. Помимо этого, в течение трех лет главный архитектор не сможет занимать государственные должности.