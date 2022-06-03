«История со взяткой странная»: коллеги архитектора Альметьевска в шоке от его задержания

В квартире главного архитектора Альметьевска накануне прошли обыски, он был задержан. Его подозревают во взятке. Сумма, которая называется официально на данный момент, – 130 тысяч рублей. Что известно о личности архитектора, чем он успел отличиться и что думают о ситуации его коллеги – в репортаже «Татар-информа».

Правоохранители считают, что за взятку Севастьянов якобы не должен был препятствовать некой фирме в получении разрешения на строительство торгового центра

Фото: tatarstan.ru

О том, что главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова задержали сотрудники отдела с дислокацией в Альметьевске Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, стало известно поздним вечером накануне. Ближе к девяти часам утра сегодня появилась официальная информация от пресс-службы МВД по РТ. Севастьянова подозревают в получении взятки.

По данным источника «Татар-информа», правоохранители считают, что за взятку Севастьянов якобы не должен был препятствовать некой фирме в получении разрешения на строительство торгового центра по продаже и ремонту мототехники на улице Тюленина. Деньги, по информации источника агентства, главному архитектору перечисляли с июня 2020-го по октябрь 2021 года.

Как выяснили оперативники районного отдела УЭБ и ПК МВД по РТ, чтобы сделать передачу денег архитектору законной, глава фирмы заключил фиктивный договор на оказание архитекторских услуг с неким индивидуальным предпринимателем. Ему он перечислил 130 тысяч рублей, которые потом ушли на счет главного архитектора.

Накануне в квартире архитектора силовики провели обыски. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и ожидает решения суда о мере пресечения. Не исключено, что Севастьянов может отправиться в СИЗО. В пресс-службе Нефтеграда комментировать задержание главного архитектора отказались.

«Рассматривал различные варианты, даже думал сменить профессию»

Родился Антон Севастьянов в 1988 году в Бугульме. Окончив школу, переехал в Казань и поступил в Казанский архитектурно-строительный университет на специальность «архитектура». После окончания в 2011 году молодой человек поступил в аспирантуру, преподавал на своей кафедре и параллельно работал в небольшом архитектурном бюро. За это время он успел реализовать ряд знаковых проектов в центре Казани – например, работал над благоустройством Привокзальной площади Центрального вокзала.

В 2019 году с перспективным молодым специалистом связался мэр Альметьевска Айрат Хайруллин. Он предложил Севастьянову занять освободившееся кресло главного архитектора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2013 году молодого специалиста пригласили работать в Москву в большой проектный институт. Оставив научную деятельность, Севастьянов согласился принять предложение и переехал в Москву, там проработал шесть лет. В список столичных работ архитектора входит крупная жилая застройка на улице Пресненский Вал. Проект был успешно реализован и удостоен премии Архсовета.

«В какой-то момент я понял, что нужно двигаться дальше, менять работу. Я рассматривал различные варианты, даже думал сменить профессию. Последние три года работал в достаточно известном бюро, одном из топовых московских, называется Wowhaus. У меня там была достаточно высокая позиция – главный архитектор проекта, была команда. Мы работали над реконструкцией Политехнического музея, проектировал жилой комплекс в Новосибирске и многофункциональные комплексы в Москве», – рассказывал в прошлом году в одном из интервью казанскому изданию Севастьянов.

В 2019 году с перспективным молодым специалистом связался мэр Альметьевска Айрат Хайруллин. Он предложил Севастьянову занять освободившееся кресло главного архитектора. Мэр города провел для него экскурсию по Нефтеграду, показал, какие проекты были сделаны, а над какими еще предстоит поработать. После чего Севастьянов принял решение переехать в Альметьевск.

«Его задержание стало неприятным сюрпризом»

Первый проект, которым занялся новый архитектор в Альметьевске, стало благоустройство центральной улицы Ленина. Нужно было сделать новый проект улицы, привести в порядок фасады жилых домов и фактически превратить центральную улицу в визитную карточку города по примеру казанской улицы Баумана. На тот момент у архитектора не было команды, работать приходилось одному. Парадная улица была готова ко Дню нефтяника.

Первый проект, которым занялся новый архитектор в Альметьевске, стало благоустройство центральной улицы Ленина Фото: tatarstan.ru

В 2021 году Севастьянов начал заниматься благоустройством двух городских бульваров. Первый находится рядом с инженерной школой в «Западных воротах». На месте пустыря появилась пешеходная зона, освещение. В этом году бульвар планировалось обустроить игровыми площадками.

Второй бульвар появился на улице Фахретдина. Его планировали дополнить детскими, спортивными площадками и зоной отдыха для взрослых.

В марте этого года главный архитектор рассказал о проекте, который затронет альметьевский ДК Горького. Историческое здание, где в разные времена располагались Дом культуры, театр, кинозал, концертная площадка, а в начале нулевых открылся ночной клуб «Мегаполис», будет модернизировано.

«За свою историю здание пережило несколько реинкарнаций и адаптаций. Будучи одним из первых общественных центров в городе, изначально был построен как клуб. После длительных обсуждений было принято решение вдохнуть в здание новую жизнь и модернизировать под современные потребности жителей Альметьевска», – написал у себя в телеграм-канале архитектор.

Он уточнил, что ключевой идеей является сохранение исторического фасада с минимальными изменениями. Должна была быть учтена культурная и историческая ценность, фасад здания должен был остаться в той же отделке, изменился бы лишь цвет.

Рядом с ДК планировалось разбить мини-парк, а вход в здание сделать в виде импровизированной сцены. Летом здесь планировали проводить уличные концерты.

Помимо благоустройства городских улиц и парков Севастьянов активно занимался проектами по возведению новых жилых комплексов. Один из них должен появиться в микрорайоне «Яшьлек». Эскизы зданий были представлены в его телеграм-канале.

Новость о задержании главного архитектора сильно удивила его коллег. Многие сегодня в разговоре с корреспондентом агентства отзывались о нем исключительно позитивно.

Новость о задержании главного архитектора сильно удивила его коллег. Многие сегодня в разговоре с корреспондентом агентства отзывались о нем исключительно позитивно Фото: tatarstan.ru

«Это очень комфортный в общении человек. Профессионал своего дела. Исполнительный сотрудник. Его задержание стало для нас неприятным сюрпризом, такого поворота никто не ожидал. Ситуация со взяткой очень странная», – поделились коллеги главного архитектора.

Этот скандал с архитектором в Альметьевске не первый

В поле зрения силовиков сотрудники альметьевского исполкома попадают не впервые. В 2018 году под следствие попала Альфия Маненкова – сейчас уже бывший архитектор Альметьевска. В 2019 году ее осудили за взятки на 4 года.

Как установило следствие, сообщником Маненковой был местный предприниматель и архитектор Марат Зиятдинов.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, Зиятдинов получил от некоего бизнесмена 15 тысяч рублей взятки и передал деньги Маненковой. Деньги предназначались за подписание паспортов рекламных баннеров без проверки их соответствия. Вскоре после получения денег правоохранители задержали посредника и саму Маненкову.

Помимо этого, Маненкова потребовала взятку за обновление старого проекта, в то время как архитектурное ведомство должно оказывать подобные услуги бесплатно.

Уголовное дело насчитывало как минимум четыре эпизода получения взятки. Общую сумму следствие оценило почти в 200 тысяч рублей.