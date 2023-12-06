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Прокурор запросил 10 лет колонии для архитектора Альметьевска по делу о взятке
В Татарстане продолжается рассмотрение уголовного дело в отношении главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова, которого обвиняют в получении взятки.
Напомним, главного архитектора нефтяной столицы Татарстана Антона Севастьянова задержали в июне 2022 года. По версии следствия, в 2020 году архитектор получил 130 тысяч рублей за разрешение на строительство торгового центра по продаже и обслуживанию мототехники.
Деньги, по информации источника агентства, Севастьянову перечисляли с июня 2020-го по октябрь 2021 года.
Как выяснили оперативники районного отдела УЭБ и ПК МВД по РТ, чтобы сделать передачу денег Севастьянову законной, глава фирмы заключил фиктивный договор на оказание архитекторских услуг с неким индивидуальным предпринимателем. Ему он перечислил 130 тысяч рублей, которые потом ушли на счет главного архитектора.
Сегодня прокурор, на начавшихся в Альметьевском городском суде прениях, запросил для Севастьянова 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок 10 лет. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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