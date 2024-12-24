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Главной дорогой 2025 года назвали участок М12 от Казани до Екатеринбурга
Участок трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга станет главной дорогой 2025 года. Об этом заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, пишет издание NEWS.ru.
«Два участка были сданы буквально на днях. В 2025 году, ориентировочно в июне, запустят движение по трассе до Екатеринбурга. И тогда у нас будет скоростная трасса от Москвы через Казань до Екатеринбурга», — подчеркнул специалист.
«Это будет дорога протяженностью порядка 1600 километров. А в 2026 году ее доведут еще и до Тюмени», — уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 декабря, открыл в Татарстане обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму, а также другие дорожные объекты в Санкт-Петербурге, Московской области, Башкортостане и Краснодарском крае.
К строительству обхода Набережных Челнов и Нижнекамска длиной 80 километров приступили в 2022 году. Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Наряду с 65-километровым обходом нескольких населенных пунктов в Башкортостане он является частью трассы М12, которую продлят до Екатеринбурга.
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