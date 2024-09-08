Главное о выборах к этому часу: явка 32,2%, проголосовал Минниханов, телемарафон ТНВ

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выборы проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере»

По состоянию на 12 часов явка на выборы внушает сдержанный оптимизм: по данным ЦИК РТ, на участки пришло 32,2% зарегистрированных избирателей. Напомним, ровно пять лет назад, 8 сентября 2019 года, на выборах в Госсовет в целом приняли участие 70,08% татарстанцев, имеющих право голоса.

«Выборы проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере», – сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в едином информационном центре.

Есть обращения от избирателей – поступил 701 звонок на горячую линию ЦИК РТ с момента объявления избирательной кампании. 45,7% из них – справочного характера. К примеру, как найти свой участок.

Андрей Кондратьев: «Выборы проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выборах работают 16 тыс. наблюдателей, в том числе от кандидатов – 4 тыс., от политических партий – 10,6 тыс., от Общественной палаты РТ – 2,8 тыс.

Кроме того, Кондратьев отметил, что из 427 кандидатов, которые претендовали на участие в выборах депутатов, в регистрации было отказано всего двум: «Это серьезный показатель. Мы практически 99% тех, кто изъявил желание, допустили к избирательной кампании».

Также он обратил внимание на то, что в Татарстане организован видеоконтроль всех избирательных процедур. Выборы стали более открытыми и понятными благодаря общественным наблюдателям. Число последних заметно выросло, причем в основном это, по словам председателя ЦИК РТ, молодые граждане.

Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва проходят по традиционной схеме: 50 из них избираются по одномандатным избирательным округам и 50 – по пропорциональному принципу, то есть по партийным спискам. На этих выборах ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия» и КПРФ.

Одним из первых на выборах в Госсовет РТ в Казани проголосовал участник специальной военной операции Фото: kzn.ru

«Люди понимают важность формирования парламента»

Одним из первых на выборах в Госсовет РТ в Казани проголосовал участник специальной военной операции.

«Моя обязанность как гражданина – прийти и сделать свой выбор. Сейчас наши ребята, мои братья по оружию, выполняют боевые задачи, а наша задача – принять участие в голосовании, чтобы Татарстан оставался сильным, двигался к новым успехам и рубежам», – заявил он.

На данный момент в Татарстане проголосовали руководители высших органов ветвей власти республики и главы всех муниципалитетов.

Фарид Мухаметшин и его супруга проголосовали на избирательном участке, расположенном в казанском лицее №116 Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Так, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и его супруга проголосовали на избирательном участке, расположенном в казанском лицее №116. «Настроение хорошее. Думаю, явка будет высокая. Нам бы очень хотелось, чтобы показатели прошлых выборов были превышены. Для нас 75% и более – ожидаемый результат», – сказал глава парламента журналистам после голосования.

По его словам, перед выборами в республике прошла большая предварительная работа.

«Встречи, которые прошли в городах и районах, показали, что люди понимают важность формирования парламента – высшего законодательного и представительного органа власти. Они заявляли, что придут на выборы, чтобы отдать свой голос за человека, партию, которым больше всего доверяют», – отметил спикер республиканского парламента.

Рустам Минниханов вместе с супругой проголосовал в первом здании КНИТУ-КАИ им. Туполева на ул. Карла Маркса Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с супругой проголосовал в первом здании КНИТУ-КАИ им. Туполева на ул. Карла Маркса.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино.

«Задача перед депутатами одна – депутаты, раз народ доверяет, должны служить избирателям. Это самая понятная и основная задача тех, кому доверяют. Если бы не доверяли, кто бы стал избирать. Служить народу – это у них и сегодня, и вчера, и завтра», – подчеркнул Государственный Советник РТ.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Фото: портал Правительства РТ

Он отметил, что республика, несмотря на сложные условия, продолжает развиваться – «созидает везде и всюду».

«Как я в свое время говорил: „Мы можем!“, у нас получится и получается. Всем пожелаю здоровья, благополучия, чтобы и урожай был», – заключил он.

Активно голосуют и остальные граждане республики (подробнее об этом – здесь).

«Подтверждается репутация Татарстана как республики, где многое делается по уму»

Тем временем на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» продолжается 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Гостями студий ТНВ и «Болгар радиосы» уже успели побывать многие интересные люди, пришедшие в том числе целыми семьями.

Михаил Виноградов отметил, что предвыборная кампания в Татарстане была построена таким образом, чтобы не вызвать у населения психологической усталости от нее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из гостей прямого эфира ТНВ стал известный российский политолог и политтехнолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он отметил, что предвыборная кампания в Татарстане была построена таким образом, чтобы не вызвать у населения психологической усталости от нее.

«Думаю, что в Татарстане более четко прослеживается настрой на то, чтобы не вызывать усталости и раздражения от избирательной кампании. Есть понимание общей значимости моментов для республики, в том числе в контексте проведения саммита стран БРИКС, который скоро предстоит, республика будет находиться в центре внимания. Все это так или иначе сказалось и позволило подтвердить репутацию Татарстана как республики, где многое делается по уму», – сказал Виноградов.

Лейла Фазлеева: «Очень важно, чтобы наши дети, когда они, может быть, еще даже не голосуют, были рядом с нами – с родителями, бабушками и дедушками – в таком важном процессе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона рассуждала о смысле его девиза – «Всей семьей на выборы!». «В этом так много смысла! Очень важно, чтобы наши дети, когда они, может быть, еще даже не голосуют, были рядом с нами – с родителями, бабушками и дедушками – в таком важном процессе. Выборам тоже нужно учить, об этом нужно с детьми говорить, ни в коей мере не думая, что они не поймут», – считает она.

В ходе телемарафона проводится фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» с розыгрышем ценных призов. К 12 часам в нем поучаствовали уже более 20 тысяч человек.