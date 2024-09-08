В Казани первым на выборах в Госсовет РТ проголосовал участник спецоперации

Фото: kzn.ru

В Казани одним из первых проголосовавших на выборах в Государственный Совет Татарстана стал участник специальной военной операции (СВО), который сейчас находится в отпуске. Рано утром он вместе со своей дочерью посетил участок №432, расположенный в школе №171 Советского района города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня день выборов не только в Татарстане, но и в других регионах России. Моя обязанность как гражданина — прийти и сделать свой выбор. Сейчас наши ребята, мои братья по оружию, выполняют боевые задачи, а наша задача — принять участие в голосовании, чтобы Татарстан оставался сильным, двигался к новым успехам и рубежам. Поэтому сегодня я пришел на избирательный участок, чего ожидаю от своих соотечественников», — заявил военный.

Фото: kzn.ru

Боец отметил, что пришел на участок вместе с дочерью, потому что подрастающему поколению необходимо показывать важность выборов. Он также заверил, что сегодня свой голос отдаст и его супруга.

Военнослужащий попал в ряды Вооруженных сил РФ в ходе частичной мобилизации, он награжден медалью «За отвагу». Сейчас его часть действует на херсонском направлении.

«Мы видели много помощи от органов власти, включая мэрию Казани, постоянно контактируем с ними. К нам прислушиваются, нам помогают, работа движется. Будем надеяться, что она продолжится, потому что любая помощь нужна и важна», — подытожил участник спецоперации.

Фото: kzn.ru

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.