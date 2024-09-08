«Наше право и обязанность»: казанцы активно голосуют на выборах в Госсовет

Фото: © Чулпан Шакирова/«Татар-информ»

Сегодня во всем Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва. Один из избирательных участков в Казани развернулся на базе МБОУ «Многопрофильная школа №181». С самого открытия, с 7 часов утра, начали приходить горожане, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Многие родители шли голосовать вместе со своими детьми.

«Честно, это мои первые выборы. Я решила прийти сегодня, потому что хочу быть частью процесса, который влияет на жизнь нашего региона, ведь я уверена, что моя позиция важна», – поделилась с «Татар-информом» студентка КФУ Анастасия.

Избиратели отметили хороший уровень организации выборов. «Я заметила, что на лицах людей читалось не только волнение, но и чувство гордости за возможность голосовать. Атмосфера внутри школы царит праздничная. Все проходит очень гладко, люди объясняют, куда идти и что делать, я считаю, что такое трепетное отношение очень важно в этот день», – поделилась впечатлениями жительница Казани Гульназ.

Внутри школы на стенах развешены яркие плакаты, призывающие людей голосовать, а в коридорах активно обсуждаются выборы.

«Здесь очень приятно находиться, всё как на празднике, повсюду играет музыка. Видно, что люди настроены позитивно и серьезно [относятся] к своему гражданскому долгу», – рассказал житель Казани Ильнар, который пришел проголосовать вместе с родителями.

Пенсионерка и ветеран труда Татьяна Петровна считает, что каждый голос имеет значение, только вместе татарстанцы могут что-то изменить.

«Это наше право и обязанность – влиять на будущее нашего региона. Я привела в этот раз и внуков, чтобы они с малых лет понимали, как важно участвовать в жизни общества», – поделилась женщина.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.