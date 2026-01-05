«Главное – их желание»: как в Татарстане ветеранам помогают открыть бизнес и найти работу

Найти работу в мирной жизни несмотря на проблемы со здоровьем и травмы, полученные в бою, могло бы стать проблемой для ветеранов СВО. Но благодаря поддержке государства и фонда «Защитники Отечества» они находят себя – кто-то начинает свое дело, кто-то осваивает новую профессию. Подробнее в материале «Татар-информа».





Одна из ключевых задач фонда «Защитники Отечества» – помощь в трудоустройстве ветеранов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

128 подопечных фонда начали свой бизнес

Одна из ключевых задач фонда «Защитники Отечества» – помощь в трудоустройстве ветеранов. Для этого проводится целый комплекс мер, в том числе ветеранам помогают получить новую профессию. Им предоставляют возможность пройти курсы и даже получить высшее образование. На сегодняшний день 128 подопечных татарстанского филиала фонда начали свой бизнес. Поддерживают их начинания с помощью большого перечня льгот.

Социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Радик Шамсутдинов из города Тетюши рассказал на примере своего района, как проводится эта работа. Ветеранам стараются найти достойное рабочее место с комфортными условиями. Главное, чтобы работа приносила положительные эмоции, отметил он.

Особую гордость Радика Шамсутдинова вызывает его подопечный Булат Хабибуллин. После возвращения с фронта он решил осуществить свою месту и заняться строительством деревянных домов, беседок и бань.

«Он открыл свою бизнес с нуля, меньше чем за год создал площадку, закупил оборудование с помощью льготного кредитования под 1%. Его поддержало руководство района и республики. Он встречался с Раисом Татарстана, они обсудили сотрудничество на благо республики», – объяснил социальный координатор.

Булат Хабибуллин после возвращения с фронта решил осуществить свою месту и заняться строительством деревянных домов, беседок и бань Фото: предоставлено Булатом Хабибуллиным

Сейчас идут переговоры – планируется, что Булат будет будет производить скамейки и другие деревянные конструкции для парков и скверов республики.

«Такие возможности есть для каждого ветерана СВО. Главное – желание. Мы помогаем собрать необходимый пакет документов, чтобы начать свое дело и получить все льготы и привилегии», – добавил Радик Шамсутдинов.

Булат Хабибуллин восстановился в Аграрном университете, где учился до СВО. Помимо этого, прошел отбор на фермерские курсы, куда его отправили от фонда.

«Я был приятно удивлен его устремлениям. Ему очень интересно учиться. В конце года он уже будет защищать свой проект и получит диплом. У него большие планы на будущее, сейчас он набирается знаний для этого», – добавил он.

Радик Шамсутдинов: «Пока одни составляют бизнес-проекты, другие еще только начинают задумываться. Главное, что есть желание у наших ветеранов» Фото: предоставлено Радиком Шамсутдиновым

«Он получил льготный кредит, который помог начать свой бизнес»

Еще один подопечный Радика Шамсутдинова решил стать руководителем военно-патриотического клуба.

«Он является активным участником нашей ветеранской жизни, занимается спортом, участвует в соревнованиях. Когда я предложил нашим ветеранам пройти обучение на руководителя военно-патриотического клуба, он откликнулся. Сказал, что очень хотел бы быть полезен обществу, тем более в такой сфере», – вспоминает социальный координатор.

Но чтобы поступить на курсы, нужно было иметь как минимум среднее специальное образование. Этот ветеран в своем время учился в техникуме, но не окончил его, добавил он.

«Я предложил ему пойти учиться, он восстановился в техникуме. Сейчас он учится на заочном отделении, а работает на прежнем месте, где трудился до участия в специальной военной операции», – рассказал Радик Шамсутдинов.

Другой ветеран из Тетюшского района открыл свое дело в сфере грузоперевозок.

«Он получил льготный кредит, который дал ему старт для того, чтобы начать свой бизнес. Дела у него идут хорошо. Как ни позвоню ему, он говорит, что в рейсе. Целеустремленный, трудолюбивый: поставил цель и добился ее. Мы ему помогли вначале, остальное все зависело уже только от него», – добавил он.

О том, чтобы начать свое дело, задумываются многие ветераны. Кто-то уже начал собирать документы, узнавать подробности.

«Пока одни составляют бизнес-проекты, другие еще только начинают задумываться. Главное, что есть желание у наших ветеранов», – отметил социальный координатор.

Когда ветераны возвращаются домой, их приглашают в фонд на беседу. Тогда начинается работа по поиску подходящего занятия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Более 100 курсов переподготовки для ветеранов СВО – они могут освоить разные профессии»

Когда ветераны возвращаются домой, их приглашают в фонд на беседу. Тогда начинается работа по поиску подходящего занятия.

«Моя главная задача – чтобы ветеран нашел подходящую работу с достойной оплатой труда и мог обеспечивать свою семью всем необходимым. Поэтому в первой беседе мы выясняем, чем он занимался до СВО, есть ли у него профессия. Составляем вместе анкету, которая направляется в Центр занятости. Там данные о нем изучают и, исходя из его запросов и возможностей, предлагают вакансии», – отметил он.

По закону за мобилизованным или контрактником должно закрепляться его прежнее рабочее место. Но жизненные обстоятельства бывают разные, и кто-то возвращается с фронта с инвалидностью.

«Если в силу состояния здоровья ветеран не может работать по своей прежней профессии, мы беседуем, находим точки соприкосновения, выясняем его навыки, умения, предпочтения и предлагаем пройти обучение, освоить новую профессию, переподготовку. Это помогает ему найти подходящую по всем параметрам работу», – объясняет социальный координатор.

Предприятия, которые принимают на работу ветеранов с инвалидностью, получают компенсации от государства.

«Эти средства идут на адаптацию рабочего места для ветерана с ограниченными возможностями. Есть определенные нормы условий труда для работников с инвалидностью, которые должны соблюдаться. Переоборудование рабочего места требует вложений, и государство готово эти траты компенсировать», – добавил он.

Для ускорения поиска работы также устраиваются ярмарки вакансий для ветеранов боевых действий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для ускорения поиска работы также устраиваются ярмарки вакансий для ветеранов боевых действий. Вакансии на них предлагают крупные предприятия республики.

«Более 100 курсов переподготовки предусмотрены для ветеранов СВО. Они могут освоить разные профессии. Наибольшим спросом пользуются курсы вождения. Это прекрасная возможность получить водительское удостоверение. Все абсолютно бесплатно. Ознакомиться с другими курсами можно на портале “Работа в России”», – объяснил Радик Шамсутдинов.

Обучение бывает в дистанционном формате. Но некоторые профессии освоить через интернет невозможно. В основном обучение проходит на базе учебных заведений – техникумов и колледжей.

Продемонстрировать свои навыки ветераны могут на соревнованиях – в этом году впервые провели «Абилимпикс» для участников СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Они прошли сложный путь, имеют сильный стержень, для них практически не существует преград»

Продемонстрировать свои навыки ветераны могут на соревнованиях – в этом году впервые провели «Абилимпикс» для участников СВО.

«Многие ветераны из Татарстана приняли участие в этих соревнованиях. Мой подопечный решил посоревноваться в компетенции “оператор БПЛА”. Он прошел обучение на базе одного из колледжей Тетюшского района. Там же получил практику», – рассказал он.

Ветеран показал хорошие результаты на соревнованиях республиканского уровня, после чего ему предложили работать в колледже.

«Он продолжал совершенствовать свои навыки. Это нужно было в том числе и для того, чтобы принять участие в соревнованиях всероссийского масштаба. На “Абилимпиксе” в Москве он занял четвертое место – считаю, это очень хороший результат», – подчеркнул социальный координатор.

Когда у человека есть мощная мотивация, желание достичь своих целей, ему ничего не может помешать, уверен он.

«В основном все ветераны мотивированы. Это люди, которые прошли сложный путь, имеют свой характер, сильный стержень, и для них практически не существует преград. Просто иногда кого-то нужно подтолкнуть на правильный путь, поддержать, тогда общими усилиями все обязательно получится», – заключил Радик Шамсутдинов.