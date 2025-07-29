«Вы – настоящие герои»: в Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для участников СВО

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» завершился сегодня в Казани. По итогам соревнований 75 финалистов примут участие в национальных соревнованиях в Москве в октябре 2025 года. С победителями пообщалась обозреватель «Татар-информа».





Церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» прошла сегодня в здании IT-парка им. Башира Рамеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наибольший интерес вызвала компетенция «Оператор БПЛА»

Церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» прошла сегодня в здании IT-парка им. Башира Рамеева.

В соревнованиях участвовали 259 конкурсантов. Они демонстрировали профессиональные навыки в 15 компетенциях, в том числе в промышленной робототехнике, резьбе по дереву, по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Компетенция «Оператор беспилотного летательного аппарата» вызвала наибольший интерес среди участников чемпионата Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компетенция «Оператор беспилотного летательного аппарата» вызвала наибольший интерес среди участников чемпионата – ее выбрали более 50 человек.

За пять дней участники чемпионата выполнили более 500 конкурсных заданий. По итогам соревнований 75 финалистов примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года.

«Вы – настоящие герои и патриоты нашего Отечества»

«Хочу выразить глубокое уважение к каждому из вас. Вы – настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», – сказал Раис РТ Рустам Минниханов, обращаясь к участникам чемпионата на церемонии закрытия.

Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, в Казани постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия.

«Уверен, у чемпионата большое будущее и число участников будет расти с каждым годом. Вам понравилось в Казани, здесь хорошо?» – спросил Минниханов, обращаясь к участникам чемпионата.

В ответ прозвучали бурные возгласы и аплодисменты.

«Для нас это самая высокая оценка. Вы – пример для нашей молодежи, вот какими должны быть патриоты нашей Родины», – подчеркнул руководитель республики.

Анна Цивилева отметила на церемонии, что на чемпионате в Казани собрались представители 79 субъектов страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Своим примером вдохновляете миллионы людей»

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила на церемонии, что на чемпионате в Казани собрались представители 79 субъектов страны.

«Мы с Рустамом Нургалиевичем познакомились с членами команд, посмотрели, как проходила подготовка, соревнования, мастер-классы. Было высказано много пожеланий расширить перечень профессий. Конечно же, мы это сделаем», – отметила Цивилева.

Она поблагодарила руководство Татарстана за гостеприимный прием. «Вы создали для наших героев настоящий праздник», – заметила она.

«Дорогие ветераны, вы своим примером вдохновляете миллионы людей – детей и взрослых. Это повод гордиться каждым из вас. Я горжусь вами! Ваши родители гордятся вами, потому что они воспитали достойных сыновей! Страна гордится вами», – добавила Цивилева.

Она закончила выступление стихотворением Эдуарда Асадова, который получил тяжелое ранение в годы Великой Отечественной войны, потерял зрение, но вопреки всему нашел себя в мирной жизни, с отличием окончил литературный институт им. Горького и в 1951 году опубликовал первый сборник стихов.

«Важно внешнее окружение и общение, нельзя закрываться от людей»

В числе финалистов в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов» оказался Адель Уркунбаев из Татарстана. Ему всего 23 года, в ходе специальной военной операции мужчина получил травму позвоночника и теперь передвигается на инвалидном кресле.

«В августе 2022 года после боя мы сидели, начала работать артиллерия, точнее танки. Получил ранение», – вспоминает он.

Уркунбаев служил по контракту. За боевые заслуги награжден орденом Мужества. После ранения была длительная реабилитация, которая продолжается до сих пор. Житель Татарстана говорит, что участие в чемпионате было полезным.

«Набрался опыта, пообщался с товарищами», – сказал Адель.

Адель Уркунбаев: «Мне помогает спорт. Важно внешнее окружение и общение, нельзя закрываться от людей» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Собеседник «Татар-информа» отметил высокую организацию соревнований в Казани. И добавил, что теперь будет готовиться к предстоящему финалу «Абилимпикса» в Москве.

Ветеран СВО также рассказал о том, насколько важна для участников СВО, получивших серьезные ранения, психологическая поддержка близких и социализация.

«Мне помогает спорт. Сейчас будет Спортивный Кубок Раиса, участвую в соревнованиях по теннису, еще занимаюсь пулевой стрельбой, следж-хоккеем. Важно внешнее окружение и общение, нельзя закрываться от людей», – отметил Адель Уркунбаев.

Александр Антонов исполнил песню «Жены героев» вместе с любимой супругой

В числе финалистов в компетенции «Исполнительское мастерство» – Александр Антонов из Татарстана. Мужчина попал на СВО по мобилизации. Во время одного из боевых заданий сработала мина, из-за травмы татарстанец полностью потерял зрение. На соревнованиях его всюду сопровождала супруга Наталья. Оказывается, он занимается вокалом недавно.

Александр Антонов: «Я рассказываю ребятам, как мы жили на СВО, чем занимались, как преодолевали боевые рубежи» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В этом году мне исполнится 40 лет. Рядом со мной моя любимая супруга, у нас есть сын. Вокалом я вообще никогда не занимался, даже не знал, с какой стороны включать микрофон», – рассказал он обозревателю «Татар-информа».

Раньше мужчина пел во время семейных застолий, когда собирались близкие родственники, исполнял шансон. Месяц усердных занятий – и он достиг серьезных успехов. На конкурсе исполнил песню «Жены героев» вместе с супругой.

«Важно, чтобы между супругами было взаимопонимание. От женщины требуется умение выслушать, принять позицию мужчины. Чтобы прийти к общему мнению, нужно умение слушать друг друга», – отметила Наталья.

До СВО Александр трудился мастером дорожной службы, работал на трассе М7, также занимался ремонтом грузовых автомобилей. После возвращения из зоны специальной военной операции активно занимается общественной работой.

«Посещаю школы два раза в неделю, веду с детьми «Разговоры о важном». Дети задают вопросы, я на них отвечаю. С этого года буду участвовать во встречах с воспитанниками детских садов. Я рассказываю ребятам, как мы жили на СВО, чем занимались, как преодолевали боевые рубежи», – отметил Антонов.

Кроме того, он вместе с представителями «Народного фронта» посещает военные госпитали, где рассказывает о реабилитации.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».



Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».