«В тот момент, когда тепло нужно всем, неприятности и происходят – трубы рвутся»

Как власти Казани сумели без многомиллионных затрат снизить число ветхих теплотрасс, почему теплоснабжение нельзя поставить на рыночные рельсы и нужно ли сокращать число котельных в столице Татарстана, рассказал в интервью «Татар-информу» ученый-теплоэнергетик Юрий Ваньков.

«Хотя каждый год говорят, что износ увеличивается, и вроде пора кричать “кошмар!” , но батареи греют»

Надежность систем теплоснабжения зависит от многих факторов – стабильной работы источников тепла, замены теплотрасс в летний сезон, эффективного управления жилым фондом и много чего еще. Завкафедрой «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ, доктор технических наук, профессор Юрий Ваньков считает, что мелочей в теплоснабжении не бывает, поскольку даже незначительные просчеты в укладке теплотрасс могут обернуться холодными батареями в зимний период.

Юрий Ваньков: «Проблемы всегда возникают в период зимнего минимума температур, когда реальные холода наступают. Гораздо больше проблем, но меньшего масштаба – с внутриквартальными разводками» Фото: kgeu.ru

Юрий Витальевич, позвольте начать с наивного вопроса. Часто приходится слышать: износ тепловых сетей превысил 50%, или 70%, или еще больше. Если все так плохо, то почему батареи-то все еще горячие?

Износ – это во многом расчетный показатель. Гораздо важнее еще и конкретные условия, в которых та или иная труба лежит. Известны случаи, когда при капитальном ремонте вскрывали тепловую камеру, или просто в земле до трубы доходили – и видели сильную коррозию, толщину стенки с полмиллиметра, но металл при этом все «держал». Множество параметров важны – те же напряжения, которые действуют на конструкцию. И хотя каждый год говорят, что износ увеличивается, и вроде пора кричать «кошмар!», но батареи греют – и вроде как все нормально.

На самом деле, проблемы всегда возникают в период зимнего минимума температур, когда реальные холода наступают. В такие дни, чтобы в соответствии с температурным графиком по трубе «прокачать» большее количество тепла, по факту – сетевой воды, температуру теплоносителя поднимают. Соответственно, растет и давление. И в тот момент, когда тепло нужно всем и без него вообще никак, неприятности и происходят. Потому что в такие вот острые периоды трубы и рвутся. А когда на дворе весна или осень – все обычно спокойно.

В Казани, по крайней мере в последние годы, не происходило особо крупных аварий?

Да, у нас тут точно в сравнении со многими другими городами не «ужас-ужас». Дело в том, что был наведен порядок с магистральными трубопроводами. Понятно, что когда случаются аварии на трубах большого диаметра, на главных теплопроводах от источников (от ТЭЦ или районных котельных), под отключение попадают десятки, если не сотни домов. А это большое количество потребителей. Такие инциденты, естественно, очень болезненны. И поэтому в любом городе необходимо заниматься, прежде всего, именно магистральными теплотрассами.

Гораздо больше проблем, но меньшего масштаба – с внутриквартальными разводками. Тут и в Казани было большое количество порывов. Но несколько лет назад «Татэнерго» реализовало во многом уникальную программу по ликвидации центральных тепловых пунктов (ЦТП), заменив их на индивидуальные тепловые пункты (ИТП). За счет этого они проблему худо-бедно решили.

«Был наведен порядок с магистральными трубопроводами. Понятно, что когда случаются аварии на трубах большого диаметра, на главных теплопроводах от источников, под отключение попадают десятки, если не сотни домов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А в чем плюсы?

Всегда надо смотреть с двух сторон. Во-первых, есть интересы теплоснабжающей организации – в данном случае «Татэнерго». И есть интересы потребителей – главным образом, населения. Интересы у них разные. Многие люди, не особо вникая в ситуацию, уверены, что снабжающей компании выгоднее продать им как можно больше тепловой энергии. То есть чем больше у них будет утечек и прочего, чем меньше будет энергоэффективность, тем им и лучше – за все же заплатит потребитель. Но все гораздо сложнее. Так как внутриквартальные сети в большинстве своем находились в очень плачевном состоянии, по факту – просто сгнили, их надо было или полностью менять, или ликвидировать. На первое денег не было, это огромные затраты. Поэтому пошли другим путем.

Что было сделано? Убрали трубы, по которым шло горячее водоснабжение (ГВС). И сейчас остались только трубы, которые переносят теплоноситель, а уже в ИТП, к которым подведены сети холодного водоснабжения «Водоканала», происходит развилка – на отопление и на ГВС. За счет этого все мелкие сети, трубы малого диаметра, ржавые просто вырезали и убрали. Как и ЦТП – за ненадобностью.

«Татэнерго» это помогло снизить долю ветхих сетей на балансе, а значит – снизить потери теплоносителя, объемы утечек воды и тому подобное. Но и потребители оказались в плюсе. Даже с такой бытовой точки зрения. Раньше, например, если ночью полезешь в ванную – придется ждать, пока горячая вода потечет. Пока там от ЦТП она дойдет! А если подготовка горячей воды идет по факту непосредственно в доме, то процесс доведения ее до нормальной температуры занимает меньше времени. Меньше тепла и меньше воды на это все тратится. То есть ИТП позволяет более качественно и точно настраивать параметры теплоносителя как для целей теплоснабжения, так и для целей ГВС. Качество предоставления услуги потребителю становится выше.

Но и ответственность вырастает?

Да, вы правы. ИТП в отличие от ЦТП переходят на баланс управляющих компаний, то есть собственников жилья. И их эффективная работа требует очень качественной наладки как систем автоматики, так и внутренней гидравлики в конкретном многоквартирном доме. Статистика показала, когда жилой фонд Казани перевели на ИТП – примерно в 80% домов и потребление энергии, и потребление воды сократилось. И платежка, соответственно, тоже. То есть позитивный эффект потребители тоже получили. Но вот для жителей 20% домов, наоборот, оплата выросла. Стали разбираться, почему, оказалось, были косяки с настройкой гидравлических режимов, параметров тепловых пунктов и так далее. Короче, для такого перехода нужны не только технические, но и кадровые условия. Но это уже наша задача, вузовская, таких специалистов готовить.

«Когда в Казани разрабатывали первую Схему теплоснабжения, уже много лет назад, звучали предложения вообще ликвидировать все малые котельные» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

« “Котельнизация” Казани и других городов Татарстана в последние годы замедлилась»

Особенность Казани – большое количество малых теплоисточников. Только под крылом «Казэнерго» работает 125 котельных. То есть при высоком уровне централизации теплоснабжения в городе функционирует и весьма разветвленный сектор распределенной тепловой генерации. Не является ли это проблемой?

Тут смотря с какого угла посмотреть. Когда в Казани разрабатывали первую Схему теплоснабжения, уже много лет назад, звучали предложения вообще ликвидировать все малые котельные. С точки зрения здравого смысла и законов термодинамики выработка тепла в режиме когенерации на ТЭЦ априори более эффективна. А в Казани три ТЭЦ, и они в те времена были сильно не дозагружены. Да и сейчас, я думаю, перевод нагрузок на теплоснабжение от ТЭЦ будет благом и для энергетики, и для экологии, да и для самих потребителей.

Но мы живем в условиях рыночной экономики, а у нее свои законы. Зачастую и промышленные предприятия ставят у себя собственные источники, чтобы сократить затраты на закупку ресурса от «большой генерации». Есть и объективные препоны для тотальной централизации – до некоторых мест, особенно до новых жилых комплексов в агломерации Казани, просто не дотянуть теплотрассы от крупных городских источников. Хотя «котельнизация» Казани и других городов Татарстана в последние годы замедлилась, с точки зрения общества такое обилие источников тепла – не совсем правильно.

Попытаюсь помягче сформулировать. Есть же, как бы это пафосно ни звучало, проблемы глобальные: уменьшение выбросов, снижение экологической нагрузки. Если вот на все это смотреть в совокупности, то котельные – это вред. Но на практике возникают вопросы экономики, выгоды хозяйствующих субъектов, наполнения бюджета. И много других нюансов.

«Будучи зажатыми в тарифных тисках, теплоснабжающие организации ничего не смогут радикально исправить. И тот самый износ будет расти и дальше» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одна проблема теплоснабжения – в том, что эта сфера, в отличие от электроэнергетики, до сих пор остается нерыночной. Иначе, учитывая социальную важность тепла как услуги, у нас уже не получится?

Почему же? Это вопрос к нашим законодателям. Страны Варшавского договора, например, перешли на рыночные взаимоотношения и в области теплоснабжения тоже. Польша, страны Прибалтики и прочие как-то справились. Да, вначале был шок. Но другого пути нет. Понятно, что есть пенсионеры и льготники, другие социально слабозащищенные категории населения, чувствительные к росту тарифов, но их защита же не проблема теплоснабжения как отрасли. Это уже вопрос социального обеспечения. Как-то все равно придется расшивать эту проблему. Потому что, будучи зажатыми в тарифных тисках, теплоснабжающие организации ничего не смогут радикально исправить. И тот самый износ будет расти и дальше.

При этом нельзя сказать, что ничего в последние годы не делают. В Правительстве Татарстана регулярно проходят совещания, муниципалитет что-то пытается предпринимать. Но рычагов недостаточно. Потому что у властей – одни задачи, а у хозяйствующих субъектов – другие. И развилка получается. С одной стороны, мы говорим, что у нас капитализм. А с другой – социальное государство. Поэтому тарифы на ЖКУ устанавливают командирским решением. То выборы у нас, то еще что-то – главное, чтобы не случилось социального взрыва. Или, что еще хуже, – кризиса неплатежей. Ведь если сделать тариф таким, чтобы за счет него можно было заменить все сети, потребители просто не смогут оплатить тепло. Как эту проблему разрешить? Пока не придумали решения этой проблемы, к сожалению. Много лет над ней думаем. Не рыночная отрасль.

«Вот есть труба, у нее должна быть теплоизоляция. Даже самая простая – минеральная вата. Но если эта теплоизоляция намокла, потери тепла такой трубы будут превышать потери тепла от неизолированной трубы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так, и что делать? Постоянно все перекладывать, и на это всегда не будет хватать денег…

Тут ведь еще важно, что перекладываем и в каком состоянии. Вот есть труба, у нее должна быть теплоизоляция. Даже самая простая – минеральная вата. Но если эта теплоизоляция намокла, потери тепла такой трубы будут превышать потери тепла от неизолированной трубы. Недавно читал исследование – одна организация провела независимый контроль образцов фасонных труб с предварительной изоляцией пенополиуретаном (ППУ) по критериям: коэффициент теплопроводности, состояние трубы, состояние теплоизоляции. И выяснилось, что все десять образцов не соответствуют ГОСТу. То есть те трубы, которые закапывают с предварительной ППУ-изоляцией, не пролежат не то что нормативные 25 лет срока эксплуатации, а и 10 лет! Почему? Не так положили. Сварные стыки сделали через одно место. Намокала теплоизоляция: трубу бросили, дождик прошел, лужа в канаве скопилась – теплоизоляция эту воду впитала. Все это заварили, закрыли канал, а тепло дали – и все это стало ржаветь. Проблем много. И с точки зрения качества выполнения работ, и с точки зрения качества используемых материалов.

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