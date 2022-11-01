«Задача 1100-летия была показать, что исламский фактор в России занимает особое место»

Сегодня в Москве собрались главные кураторы проекта под названием «1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией». Как известно, Татарстан прекрасно освоил инструменты событийного маркетинга (чего стоило одно 1000-летие Казани), но удалось ли в этом году республике извлечь выгоды из празднования приезда багдадского посольства в Болгар?

Сегодняшнее мероприятие в Москве официально называлось «Итоговое заседание федерального оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией». И возглавлял его, как и следовало ожидать, выходец из «корпорации Татарстан», бывший татарстанский министр, а ныне вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В Москве прошло итоговое заседание федерального оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: president.tatarstan.ru

12 друзей Татарстана

В комнате заседаний было не так много участников. Справа от Хуснуллина сидели Президент Татарстана Рустам Минниханов и начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.

Слева – Надежда Преподобная, заместитель министра культуры РФ. Судя по ее последнему октябрьскому визиту в Татарстан, республика возлагает на чиновницу большие надежды. Преподобная – уроженка Нижнего Новгорода, где была министром культуры, но в конце сентября получила приглашение в Москву. В Министерстве культуры она сменила ушедшую по собственному Ольгу Ярилову, которая в мае приезжала на празднование 1100-летия в Татарстан.

Другие участники были онлайн. Так, в Казани в Кабмине собрались все ключевые кураторы «проекта 1100-летия» – от руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева до представителей ДУМ РТ и Академии наук РТ.

Ключевые кураторы «проекта 1100-летия» участвовали в заседании онлайн Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

На экране можно было увидеть и других. В праздновании были задействованы все «татарские» духовные управления – ЦДУМ Талгата Таджуддина, ДУМ РФ под председательством Равиля Гайнутдина, Духовное собрание мусульман России Альбира Крганова. Все они присутствовали виртуально. Всем дали слово.

Юбилейным мероприятиям, с одной стороны, не повезло совпасть с событиями, которые в любом случае попадут в учебники истории, а с другой стороны, 1100-летие оказалось как нельзя кстати как способ усилить контакты России со странами исламского мира в условиях изоляции Запада.

«В то время как западная общественность дискредитирует Россию, мы видим поддержку со стороны исламского мира. Свидетельством этой поддержки стало активное участие представителей мусульманских стран в Международном экономическом саммите «KazanSummit 2022. Россия – Исламский мир». Хочу поблагодарить всех членов оргкомитета, представителей духовенства за высокий уровень подготовки мероприятия», – заявил Марат Хуснуллин.

В ответном слове Минниханов поблагодарил Владимира Путина за то, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечалось на федеральном уровне. «Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне. Татарстан работал в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, централизованными мусульманскими организациями. Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией», – говорилось в докладе Президента Татарстана.

На экране можно было увидеть и других участников. В праздновании были задействованы все «татарские» духовные управления Фото: shaimiev.tatarstan.ru

KazanSummit станет федеральным и международным

Все отметили: несмотря на то что праздник охватывал всю страну, основные мероприятия по празднованию юбилейной даты прошли в Татарстане. Равиль Гайнутдин перечислил такие международные юбилейные мероприятия, как прошедший в мае «Болгар жыены» и торжества в Казани, а также реконструкция здания Московского исламского института, установка памятника царице Сююмбике в г. Касимове, продвижение в вопросе реставрации Ханской мечети Касимова и двух мавзолеев – текие ханов. «Продолжается работа над проектом реставрации комплекса Исторической мечети Москвы и проектной документацией на строительство Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде», – сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

К этому перечню Минниханов добавил пленарное заседание возглавляемый им Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», международный экономический саммит KazanSummit (участвовали представители 64 стран и 59 регионов России), Казанский глобальный молодежный саммит под эгидой Организации исламского сотрудничества (приехали представители 70 стран мира) и установку памятного камня на месте возведения соборной мечети Казани.

Среди предметов гордости Татарстана – присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022. Поделился Минниханов и еще одной радостью: KazanSummit со следующего года будет проводиться в статусе международного экономического саммита федерального уровня. Теперь Казанский форум посоревнуется с Сочинским или Питерским?

Завершающим в праздновании 1100-летия станут XVIII Международный мусульманский форум и торжественное собрание, которые пройдут 8 и 9 декабря в Москве.

Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за то, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечалось на федеральном уровне Фото: president.tatarstan.ru

«Главная задача была в том, чтобы показать, что исламское государство существует на территории России уже 1100 лет»

Корреспондент «Татар-информа» попросил прокомментировать юбилейные мероприятия 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией:

Ришат Хамидуллин, заместитель муфтия Татарстана, руководитель издательского дома «Хузур» ДУМ РТ:

«Духовное управление мусульман Республики Татарстан принимало участие в основных мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Хотелось отметить мероприятия, в которых мы были непосредственно задействованы. Это KazanSummit – международный экономический форум, затем вспоминается Всероссийский съезд религиозных деятелей.

Среди достижений был разработан компьютерный шрифт «Казан Басма», который был презентован 21 мая этого года. Духовное управление разработало фирменный стиль и брендбук мероприятий 1100-летия.

ДУМ РТ при поддержке Фонда исламско-культурного образования был издан Коран 1803 года, репринтное издание, подарочный вариант.

В течение года был снят документально-художественный фильм «Ибн-Фадлан», презентация которого прошла в рамках международного мусульманского кинофестиваля, и там был полный аншлаг.

Был организован мусульманский молодежный лагерь в Булгарах. В нем принимало участие более 100 человек из нескольких регионов России.

На сегодняшний день реализуется новый проект, который будет готов к концу года, – это русскоязычное медресе онлайн. Помимо этого, сейчас идет активная работа над созданием электронной библиотеки «Дар аль-кутуб». Она тоже будет реализована к концу году. В районах республики также проводились мероприятия, выставки, фестивали, различные культурные и спортивные мероприятия.

Но стоит понимать, что на этом мы не закончим и мероприятия не ограничиваются текущим годом, они будут поддерживаться, и в последующем мы будем их развивать».

Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского университета:

«Этот год с точки зрения празднования 1100-летия, мне кажется, был довольно плодотворным. Потому что основные мероприятия прошли не только в Болгаре или Казани. Сам я принимал участие в мероприятиях в Сибири. По сути, по всей Российской Федерации в той или иной форме мероприятия прошли.

Главная задача, цель этого юбилея была в том, чтобы показать, что ислам существует на территории России уже 1100 лет. И исламский фактор в истории России занимает особое место. Этот факт везде подчеркивается. И это очень важно с точки зрения формирования государственной идентичности, для того, чтобы мусульмане себя чувствовали в России комфортно.

И мероприятия продолжаются! У нас еще осталось издать несколько книг. Мы издали четыре тома Шагабутдина Марджани. Подобного давно не было. Практически впервые издаем «Историю ислама» на русском, английском и арабском языках. Также мы запланировали олимпиаду по арабскому языку и основам ислама, провели форум преподавателей религиозных учебных заведений».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»