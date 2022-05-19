KazanSummit: исламская карта без кешбэка, чашечка кофе с послом Турции

Мухаммед Джинна передал Рустаму Минниханову символический ключ от Всемирного дня Халяль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключ наш

«А теперь мы передаем ключ от Всемирного дня Халяль господину Президенту Рустаму Минниханову», – объявляет Мухаммед Джинна, председатель организации UNWHD. На сцене появляется чернокожий юноша в африканских одеждах с открытой красной шкатулкой. Надо думать, экзотический гость представлял ЮАР, которая принимала World Halal Day в прошлом году. А в 2023-м Казань сменит Сингапур. Неплохая компания для Татарстана, согласитесь.

Не успел Рустам Минниханов вместе с господином Джинной поднять ключ и показать городу и миру, что череда событий, посвященных 1100-летию принятию ислама, стартовала, как случается импровизация. На сцену поднимается мужчина с бородой и вручает Минниханову еще одну шкатулку с сувениром. Рустам Нургалиевич улыбается со своим характерным прищуром, жмет руку и принимает дар.

С такой изюминкой, показывающей, что Восток – дело непредсказуемое, начинается XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».



Ушлые астраханцы и классика от мордовских мишар

Турки в классических костюмах и с ухоженными прическами, арабы в традиционных платках и аккуратными бородами, юго-восточные белые рубахи, глава АИР Талия Минуллина в цветастом хиджабе (она находится в декрете, но не пропустила открытие саммита, который является ее детищем) и Президент Татарстана в своем татарском френче. Группа двигалась по открывшейся выставке Russia Halal Expo в ускоренном режиме: Рустаму Минниханову предстояло встретить у трапа большого друга Татарстана – бывшего Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

После объятий с татарским писателем Зульфатом Хакимом у стенда «Туган батыр», любимого проекта татарстанского муфтия Камиля Самигуллина, Президенту и гостям рассказали об онлайн-медресе на татарском языке. Правда, при попытке открыть на стенде проект муфтий подчеркнуто скромно предложил посмотреть проект через мобильный телефон. «А, шоурум!» – засмеялся Минниханов, посмотрев на зарубежных гостей. Те в ответ заулыбались.

Президенту и гостям рассказали об онлайн-медресе на татарском языке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Принято считать, что самыми шустрыми среди татар являются мишары, но эта выставка показала, что астраханские тоже не промах. Лирия Кусайманова, работающая с людьми с ограниченными возможностями, активно рассказывала Президенту РТ о своих проектах. И долго его не отпускала, показывая и стенд с продуктами из родного города.

Ну а дальше по курсу были те самые мордовские мишары, визитной карточкой которых является конская колбаса и семечки. Минниханов кивнул, поулыбался и тут увидел знакомого. «Это же папа Ильдара Муслимова (судя по всему, речь о предправления банка «Уралсиб», – прим. Т-и)», – объяснил Премьер-министру Алексею Песошину Президент.

У стенда «Татнефти» гостей встречали фольклорный ансамбль и юрта Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Юрта от «Татнефти» и исламская ипотека

На открытии выставки все выступающие объясняли, что халяль – это не только продукты питания, но и финансы. Их представлял опорный банк Татарстана. Алексей Акимов на стенде презентовал два продукта – исламскую ипотеку и исламскую карту. Последняя больше всего заинтересовала Минниханова. «А если ей будут пользоваться другие, не мусульмане?» – задал вопрос Президент. «Вряд ли он захотят, там же нет кешбэка», – пояснил представитель банка. Президент заулыбался и направился к стенду главной кормилицы Татарстана – «Татнефти». Причем на стенде нефтяников вместо стандартных колб с нефтью стояли фольклорный ансамбль и... юрта. В нее со свитой вошел Президент. Из шатра раздалось: «Наиль Ульфатович!» Глава «Татнефти» скрылся в юрте. Там были разостланы восточные ковры и расставлены старинные инструменты. Как потом пояснили организаторы, сама юрта является реконструкцией булгарской, которая отличалась тем, что вместо полога в ней была классическая деревянная дверь.

В юрте были разостланы восточные ковры и расставлены старинные инструменты Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Если масштабы стенда «Татнефти» объяснимы патриотизмом, то тот факт, что половину занимали турки, можно объяснить только дружбой. Турецкая Республика – главный инвестор в Татарстан. Посол Турции Мехмет Самсар стоял на фоне витрины с традиционными сладостями, выполненными в виде турецкого и татарстанского флагов. Тут Минниханов получил последний подарок – стеклянную стелу с навершием в виде мечети «Айя София». «Кахве ичсэк» («Давайте выпьем по чашечке кофе»), – прозвучало от турок. Минниханов не мог отказать: самое большое оскорбление на Востоке – отказаться прийти в гости. Выпить кофе с турецкими партнерами – это святое. Впереди Рустама Нургалиевича ждал другой гость с Востока – экс-президент Туркменистана.