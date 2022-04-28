Хуснуллин утвердил логотип и брендбук 1100-летия принятия ислама Булгарией

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил логотип и брендбук мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Документ содержит параметры логотипа и его описание.

В брендбуке указаны параметры шрифтов и других графических элементов, которые будут использоваться в оформлении атрибутов празднования.

Отдельно в материалах содержатся и примеры оформления рекламных поверхностей, указателей и прочего.

Президент РФ Владимир Путин назначил Марата Хуснуллина на должность председателя оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией