«Главная причина – тотальный правовой нигилизм»: в РТ выросло число аварий с СИМ

С самокатами в Татарстане произошло в полтора раза больше аварий, чем год назад. Погибших, к счастью, нет, но 65 человек получили травмы. Эксперты расходятся во мнениях: кому выдавать права, нужно ли ограничивать скорость арендных самокатов и почему чаще всего виноваты те, кто катается на своем СИМ.





За несколько часов рейда автоинспекторы составили 45 административных протоколов на нарушителей ПДД – пешеходов и водителей СИМ

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Казани

«Главная причина ДТП – тотальный правовой нигилизм тех, кто передвигается на СИМ»

Число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в России растет. Татарстан не стал исключением – по статистике Госавтоинспекции республики, за 9 месяцев этого года с участием СИМ произошло 60 ДТП. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года: за девять месяцев 2025-го было зафиксировано 38 ДТП с СИМ. В этой удручающей статистике радует лишь то, что пока обходится без погибших, правда, число получивших травмы тоже выросло – с 42 человек в прошлом году до 65 в этом.

Буквально накануне сотрудники Госавтоинспекции Казани провели очередной рейд по нарушителям ПДД среди пешеходов и водителей СИМ. За несколько часов рейда автоинспекторы составили 45 административных протоколов на нарушителей. Подчеркнем, 15 из них были курьерами-доставщиками.

Из года в год люди пользуются СИМ все больше Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Рост популярности самокатов как вида транспорта неизбежно тянет за собой новую статистику происшествий. Из года в год люди пользуются СИМ все больше. Условно – в том году пользовались десять человек, в этом уже двадцать. Плюс ко всему был долгий и теплый прокатный сезон, поэтому и выросло количество ДТП», – объяснил «Татар-информу» автоюрист Дмитрий Славнов.

Электросамокатов на улицах действительно стало больше. По словам экспертов, службы аренды увеличивают парк техники в соответствии с прогнозами на будущий сезон: если в прошлом сезоне рассчитывали на тысячу пользователей, то в этом уже на полторы.

По мнению других экспертов, количество ДТП с СИМ растет и из-за расширения арендного бизнеса, и из-за повышения внимания общественности к этой теме.

«Главная причина – тотальный правовой нигилизм тех, кто передвигается на СИМ. Это глубокое незнание правил дорожного движения и, что важнее, полное отсутствие понимания рисков и угроз, которые они за собой несут. Они не знают, какая скорость является правильной – именно правильной, а не разрешенной, это разные вещи. Не понимают, как скорость трансформируется в тормозной путь, что такое время реакции водителя, мертвые зоны других участников движения, преимущество пешехода на тротуаре. Вот этого они не знают», – подчеркнул эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Дмитрий Славнов объяснил просто: люди покупают самокаты, не умея ими управлять и не пытаясь даже научиться.

«Человек купил самокат, а как управлять, он не знает. Где педаль газа, он понял сам и сразу, а вот где тормоза – не разобрался. У него нет опыта ни затормозить, ни объехать. ‘’Дорога у машин большая и посвободнее, дай-ка я здесь поеду’’. Бах – ДТП», – отметил Дмитрий Славнов.

«Татар-информ» сообщал, что мужчина на моноколесе попал в больницу после столкновения с авто. ДТП произошло утром 3 октября на улице Родина. 33-летний мужчина на моноколесе проехал на красный и врезался в Volkswagen под управлением 28-летней девушки. Мужчина получил травмы, его экстренно доставили в больницу.

«Штрафы без осознания неотвратимости наказания – пустая формальность»

Второй, не менее важной проблемой эксперты называют отсутствие работающего механизма наказания. Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере БДД в разговоре с «Татар-информом» скептически оценил идею с обязательным внедрением технических ограничителей скорости на всех электросамокатах.

«Мне кажется, что это все ерунда. Будет у меня свой самокат – я открою крышку, взломаю или сниму этот ограничитель. Вообще СИМ очень крепко вошли в нашу жизнь. Нужно дорабатывать действующие меры по СИМ, изобретать нечего. Сначала ввели опознавательные номера для СИМ, потом введут теорию и водительские удостоверения и так далее, пока все это не придет к общему знаменателю», – сказал Дмитрий Попов.

Эксперт считает, что люди на самокатах ведут себя безответственно, потому что не боятся наказания и не думают о том, что оно может их настигнуть.

«Если бы неотвратимость наказания присутствовала, они были бы вынуждены заодно почитать правила дорожного движения. Хочу напомнить об инициативе председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о введении водительских удостоверений для пользователей СИМ», – сказал он.

Инициатива, уверен Дмитрий Попов, хороша по сути, но плоха по формулировке. Он считает неправильным выдавать удостоверения только пользователям арендных самокатов.

«Учитывая риски электромоторного движения, права должны получать все, кто передвигается на транспорте с электродвигателем, – это отдельная категория, например М1. Неотвратимость наказания достигается только через единую систему регистрационных знаков для всех таких средств – и частных, и арендных. Различий между ними быть не должно», – сказал он.

По мнению Дмитрия Попова, Минтранс и МВД вряд ли стали бы выступать против этой инициативы, скорее всего, отреагировали бы осторожно, потому что эту задачу технически сложно выполнить.

«Нужно посчитать, сколько людей придется провести через процедуру допуска к дорожному движению. Но для этого можно ввести переходный период. Например, обязать получать водительские удостоверения не сразу, а через три-четыре-пять лет. За это время всех успеют и обучить, и проэкзаменовать, и выдать удостоверения, и оцифровать их в ‘’Госуслугах’’», – добавил эксперт.

Если будет водительское удостоверение и категория, то у водителя в голове появятся и мысли об ответственности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужна отдельная категория прав для подростков, управляющих СИМ»

По словам Дмитрия Попова, глубокое заблуждение кроется в том, что проблема не в самокатах, а в отсутствии выделенных для них дорожек. А те, кто говорит, что инфраструктурные решения лежат на поверхности, очень сильно ошибаются.

«У нас страна с давней историей, и в мегаполисах – в Санкт-Петербурге, в Москве, да и в Казани, наверное, – огромное количество узких улиц в центральной части. Там физически невозможно ничего разместить. Возьмите Гороховую, Садовую, Вознесенский проспект, Адмиралтейский проезд – на этих улицах нельзя ни полосу для велосипедистов сделать, ни велодорожку проложить. Поэтому это путь в тупик. Нужно более тотальное регулирование. Либо требовать, чтобы СИМ двигались исключительно по велоинфраструктуре. Но там, где ее нет, это будет выглядеть как полный запрет на передвижение, что вызовет еще большее сопротивление», – объяснил Дмитрий Попов.

Нужно более тотальное регулирование Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автоюрист Дмитрий Славнов, напротив, считает, что инфраструктура в крупных городах России уже активно развивается. Но оба эксперта сходятся во мнении: способ остановить роста числа ДТП со средствами индивидуальной мобильности – это введение обязательного обучения и новой водительской категории для них.

Дмитрий Славнов предлагает ввести категорию СИМ для подростков 14–16 лет, которая станет промежуточной ступенью перед категорией «М» и полноценными правами.

«Необходимо вводить новую категорию. Назовем ее SIM. Чтобы люди с четырнадцати лет уже не просто пробовали пиво и лузгали семки на лавочках, а думали: если я хочу быть "симоводом", то мне надо идти учиться в специальный центр. Чтобы понимать правила дорожного движения, знать, что у меня будет ответственность после получения водительского удостоверения. Можно назвать ее подростковой, предавтомобильной категорией», – сказал автоюрист.

На вопрос о том, как он относится к идее запрета на передвижение СИМ по тротуарам, автоюрист ответил: если будет водительское удостоверение и категория, то у водителя в голове появятся и мысли об ответственности и запрещать это не будет смысла.

«Если он на тротуаре кого-то заденет и будет сильно гнать, у него сработает ограничитель скорости в голове. Он осознает, что если кого-то собьет или будет ехать с превышением, и его увидят камеры, он может потерять удостоверение. Поэтому, мне кажется, панацея – в получении категории», – добавил он.

62% всех ДТП с самокатами в России приходится именно на долю частных СИМ, а не арендных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чем больше ограничений для арендных самокатов, тем больше появляется частных и неконтролируемых»

Когда речь заходит про электросамокаты, автоматически возникает образ одного из известных сервисов. Это объясняется не только тем, что арендные самокаты ярко раскрашены в стилистику компаний и стоят по городам на отдельных парковках, но и тем, что представители сервисов нередко участвуют в публичных обсуждениях проблем с СИМ.

«Если происходят инциденты, даже с частными самокатами, комментарии для медиа дают именно представители сервисов аренды. Частные самокаты во многом эфемерное понятие. У них нет никаких опознавательных знаков, привязки к личности владельца, истории поездок и так далее. При ДТП они просто уезжают с места происшествия. По данным Госавтоинспекции, 62% всех ДТП с самокатами в России приходится именно на долю частных СИМ, и это только те, кто дождался приезда экипажа ГАИ и попал в статистику. Ограничения на арендные самокаты не решают основную проблему – она сосредоточена в неконтролируемом сегменте», – отметил пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Денис Балакирев.

По его словам, точно подсчитать количество частных самокатов и СИМ невозможно, так как системы учета нет, но, по разным подсчетам, в России сегодня от 1,2 до 2 млн электросамокатов, и только 500 тысяч из них принадлежат сервисам аренды.

«Чем больше ограничений вводится в отношении арендных самокатов, тем больше становится частных самокатов, и тем более серьезно это отражается в статистике ДТП. Ведь есть обратная сторона медали технического ограничения скорости арендных самокатов – скорость поездки регулируется только у них, с частными устройствами это не работает», – добавил он.

По мнению Дениса Балакирева, сдержать рост аварийности с СИМ можно не столько техническими запретами, сколько формированием культуры вождения.

«Город просто привыкает к самокатам. Те, кто на них ездит, все чаще начинают осознавать необходимость сойти с самоката на переходе или при встрече с большой группой пешеходов. Автомобилисты при выезде из двора начинают понимать, что рядом может оказаться СИМ, сами пешеходы привыкают не выходить на велодорожки. Это все можно назвать частью культуры вождения, которая сейчас формируется в Казани», – сказал он.

Штраф за поездку на самокате вдвоем в Казани составляет 5 тысяч рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Штраф – один из инструментов, но, очевидно, не решающий фактор»

Пресс-секретарь службы аренды самокатов напомнил, что штраф за поездку вдвоем в Казани составляет 5 тысяч рублей, за передачу управления самокатом лицу, не достигшему 16-летнего возраста, – 30 тысяч рублей. По его мнению, серьезные штрафы – это лишь один из способов приучить людей к культуре вождения и соблюдению правил.

«Уже сейчас более 99% поездок на самокатах Whoosh совершается без нарушения правил, подавляющее большинство пользователей соблюдают ПДД и никак не сталкиваются со штрафами при использовании сервиса. То есть штраф является одним из инструментов, но, очевидно, не решающим фактором», – добавил он.

По словам Балакирева, сейчас не в полной мере реализован механизм учета и контроля частных самокатов, поэтому в ПДД необходимо вносить дополнения по обстоятельствам.

«Изобретать какой-то отдельный закон не имеет особого смысла. Эти стандарты уже реализованы на уровне нашего сервиса, поэтому не требуется изобретение чего-то принципиально нового, надо просто распространить практики, используемые в сервисах аренды, на все самокаты», – подытожил он.

Итак, мнения экспертов разделились: Денис Балакирев обратил внимание, что 62% аварий происходит на частных самокатах, но отдельный закон, считает он, не нужен – достаточно распространить на все самокаты те правила, которые уже действуют в сервисе аренды, а главные усилия направить на развитие культуры вождения.

Дмитрий Попов уверен, что нужны жесткие общие правила, когда права должны получать все, у кого есть транспорт с электродвигателем, а у каждого самоката – и частного, и арендного – должен быть регистрационный знак. Дмитрий Славнов же предлагает ввести отдельную категорию для подростков 14–16 лет как первую ступень перед взрослыми правами.