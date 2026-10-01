В Совфеде и двух министерствах не поддержали идею введения прав для СИМ

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Представители Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга России выступили против введения водительских прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Сенатор Евгений Дитрих призвал при регулировании СИМ учитывать как безопасность, так и развитие отрасли.

«Нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, ссохлась и перестала дышать», – заявил Дитрих.

Сенатор предложил разработать единый федеральный стандарт данных для электросамокатов и электровелосипедов. По его мнению, каждому устройству следует присвоить идентификатор, который можно использовать для автоматической фиксации нарушений, сбора статистики и контроля. Также Дитрих считает необходимым установить разные правила для личных СИМ, прокатных сервисов и коммерческого электротранспорта.

Кроме того, сенатор предложил ввести отдельную ответственность для операторов кикшеринга за передачу самокатов несовершеннолетним, нарушения правил парковки и техническое состояние устройств.

Необходимость дальнейшего регулирования Дитрих связал с ростом аварийности. По данным Госавтоинспекции, за январь-август 2026 года в России произошло 3 396 ДТП с участием СИМ – на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 3 616 человек, 50 погибли. Две трети происшествий произошли по вине пользователей СИМ.

В Минтрансе предложили относить к мопедам устройства мощностью свыше 0,25 кВт и максимальной скоростью более 25 км/ч. Также обсуждается запрет их движения по тротуарам. Среди других возможных мер – регистрация СИМ через «Госуслуги» и развитие отдельной инфраструктуры, в первую очередь велодорожек.

30 сентября Следственный комитет России выступил с предложением ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство также предложило запретить использование СИМ лицами младше 16 лет и ограничить их движение по тротуарам и пешеходным зонам.