Глава Запорожской ОГА Старух заявил о ракетном ударе по Запорожью

Сегодня ночью по Запорожью был нанесен ракетный удар с целью «разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель украинской Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

В результате попадания, по словам чиновника, начался пожар, который был оперативно потушен. Согласно имеющимся данным, никто не пострадал.

С 23 по 27 сентября на контролируемой российскими войсками части территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик прошли плебисциты о присоединении к России. Соответствующие законы Президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.

Временной столицей российской Запорожской области был объявлен Мелитополь, так как областной центр, Запорожье, контролируется украинскими войсками.

Накануне, 1 декабря, Владимир Путин, комментируя присоединение новых регионов, заметил, что их жители должны почувствовать преимущества от присоединения к РФ.