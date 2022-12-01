Путин: Жители новых регионов должны почувствовать преимущества от присоединения к РФ

Жители новых российских регионов должны «врасти в российскую действительность» и ощутить преимущества жизни в составе РФ. Об этом на встрече с участниками конгресса молодых ученых заявил Президент России Владимир Путин.

По его словам, должны решаться не только «вопросы военного или политического характера» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», — сказал Путин.

Прежде всего, подчеркнул он, важна работа с людьми, жителями этих территорий, «чтобы они почувствовали преимущества от вхождения в Россию».