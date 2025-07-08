Глава Заинского района доставил гуманитарный груз по 12 фронтовым точкам

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

С 3 по 8 июля 2025 года глава Заинского муниципального района Разиф Каримов вновь посетил зону специальной военной операции с гуманитарной миссией. Это уже 61-я партия помощи, направленная от жителей Заинска.

По традиции, перед отправкой фур с гуманитарным грузом к памятнику Воину-Освободителю собрались горожане, ветераны боевых действий, представители предприятий, учреждений, сельских поселений. В этот раз от района были отправлены две фуры, сформированные при участии жителей, трудовых коллективов, общественных организаций и администрации района.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

28 июня первая машина отправилась в Луганск. Для госпиталей и боевых частей ЛНР были доставлены медикаменты, костыли, пижамы, гигиенические и медицинские принадлежности.

3 июля вторую машину лично сопровождал глава района Разиф Каримов. Вместе с ним в составе делегации были начальник управления образования Эрнст Сафаргалиев, директор благотворительного фонда «Теплый Заинск» Марат Киямов, а также водители Райхат Габидуллин и Виталий Софин.

Маршрут делегации прошел через ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Гуманитарную помощь выгрузили в 12 точках по линии фронта. Военнослужащим были переданы: два легковых автомобиля, мотоцикл, усилитель сигнала «Инкубатор», квадрокоптеры, строительные материалы, доски, утеплители, тепловые пушки, автономные отопители, пластиковые бочки под воду.

Военные также получили генераторы, бензопилы, газовые баллоны, буржуйки, авторезину, именные посылки и свежие районные газеты.

Общий вес груза составил 24 тонны. Бойцы поблагодарили земляков за помощь и внимание.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.