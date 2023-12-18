Глава ЗАГСа Гульшат Нигматуллина: В Татарстане растет число семей с тремя и более детьми

Гульшат Нигматуллина: «Очень надеюсь, что наша работа, которая приносит удовлетворение и радость людям, всегда будет востребована»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Весь архивный фонд, находящийся на хранении в органах ЗАГС, переведен в электронный вид

Гульшат Радифовна, сегодня отмечается День образования органов ЗАГС. Поздравляем вас с профессиональным праздником.

Благодарю. Я также, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником. Пожелать творческого вдохновения, успехов, благополучия, свершения всех планов, решения всех задач, которые стоят перед вами. И очень надеюсь, что наша работа, которая приносит удовлетворение и радость людям, всегда будет востребована.

С чем вы приходите к празднику?

Прежде всего я хочу поблагодарить вас, средства массовой информации, за глубокое, почтительное отношение к вопросам семейной демографии, вопросам, связанным с семьей. Для нас это очень важно.

История современной системы ЗАГС ведет свой отсчет с 18 декабря 1917 года, когда был принят декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Итоги, которые мы сейчас подводим, связаны с большим историческим путем, которые органы ЗАГС прошли за свою более чем столетнюю историю. Принятие декрета стало отправной точкой нашей работы. И сегодня мы можем говорить о том, что фактически органы ЗАГС являются летописцами судеб граждан Российской Федерации. У нас сформирован огромный пул документов.

Они оцифрованы?

Весь архивный фонд, находящийся на хранении в органах ЗАГС, а это почти 13 миллионов записей актов, переведен в электронный вид и внесен в Единый государственный реестр. Этот уникальный информационный ресурс не только идентифицирует каждого жителя нашей страны, но и служит электронной семейно-родословной летописью для будущих поколений россиян.

Какие еще новации есть?

Второй год мы работаем на основе принципа экстерриториальности предоставления государственных услуг. Если раньше гражданам, как правило, нужно было обращаться в орган ЗАГС по месту жительства или хранения конкретной записи акта на бумажном носителе, то сейчас в подавляющем большинстве случаев услугу можно получить в любом органе ЗАГС, что, согласитесь, намного удобнее и быстрее.

Также не за горами полный переход на реестровую модель предоставления государственных услуг ЗАГС, когда вместо привычных свидетельств будут выдаваться соответствующие выписки из реестра. В масштабах страны это позволит сэкономить миллиарды бюджетных рублей ежегодно, расходуемых на изготовление, учет и уничтожение бланков, которые относятся к особо защищаемой категории полиграфической продукции.

«Суперсервис «Рождение ребенка» позволяет осуществлять регистрационные действия дистанционно без личного посещения органа ЗАГС» Фото: gosuslugi.ru

Еще одно важное нововведение – это запуск в эксплуатацию суперсервиса «Рождение ребенка», который позволяет осуществлять регистрационные действия дистанционно без личного посещения органа ЗАГС. За год количество татарстанцев, воспользовавшихся такой возможностью, возросло до семи тысяч. По этому показателю мы в первой десятке среди регионов Российской Федерации.

В следующем году предполагается введение нового суперсервиса «Утрата близкого человека», который по аналогии позволит регистрировать утрату близкого человека через портал государственных услуг.

Наша страна и наша республика сильны своими крепкими семейными традициями

Если говорить о рождаемости, какова статистика?

По данным нашей статистики за 11 месяцев 2023 года, можно сказать, что Татарстан сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, мы сопоставимы по нашим показателям в целом по РФ. На сегодня у нас родилось более 33 тысяч новых граждан.

В то же время есть ряд семейно-демографических проблем, которые касаются как Российской Федерации, так и других стран мира. Но чем сильна наша страна и наша республика – это своими крепкими семейными традициями.

Можно раскрыть данные по основным показателям в динамике относительно предыдущих лет?

Ключевые показатели, которые характеризуют социально-демографическую ситуацию, – это рождение и смерть. По рождению, если сравнивать с предыдущим годом, у нас показатели уменьшились на 0,9%. По показателям смертности мы тоже «упали» на 5,2%. Очень надеемся, что уже в ближайшее время Татарстан сможет вернуться на траекторию устойчивого демографического роста.

«На первенцев приходится 39,3% новорожденных, но и вторые по счету дети не сильно отстают – они составляют почти 33,7% от числа родившихся» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как выглядит структура рождаемости? Какие тенденции?

В структуре рождения преобладают мальчики. Из общего числа новорожденных 51,8% составляют мальчики, на девочек приходится 48,2%. На первенцев приходится 39,3% новорожденных, но и вторые по счету дети не сильно отстают – они составляют почти 33,7% от числа родившихся.

Особенно радует, что из года в год растет число татарстанских семей, воспитывающих трех и более детей. И мы фиксируем, что в общем объеме от общего количества рождений это порядка 30-32% детей. То есть тенденция к многодетности прослеживается достаточно сильно. Это определенный тренд, который сложился в нашей республике, благодаря тем мерам социальной поддержки, которые существуют, и тем этическим нормам, которые есть у нашего народа.

Президент России объявил следующий год Годом семьи. Какие задачи в связи с этим возлагаются на органы ЗАГС?

То, что 2024 год стал Годом семьи, – это для нас большая ответственность и большой стимул для дальнейшего развития. Формирование в обществе ценностных ориентиров и установок на популяризацию крепких, дружных семей – это безусловный приоритет нашей государственной семейной политики, активными проводниками которой выступают органы ЗАГС.

Социально-демографические вопросы требуют пристального внимания как со стороны органов исполнительной власти, так и всех наших жителей. Так как они являются участниками этого демографического процесса.

Задачи, которые стоят перед нами, задачи, которые ставит Президент нашей страны, – они глобальные, связаны с тем, что мы укрепляем социально-демографические показатели, мы укрепляем институт семьи.

И эти основы уже заложены в Конституции нашей страны, определены основными нормативными документами законодательного характера. Это наш основной закон об актах гражданского состояния, это Семейный кодекс, который определяет основные положения, связанные с гражданско-правовым статусом наших граждан.

Ну и, конечно, на первый план здесь выходит повседневная системная работа с семьями, с различными целевыми аудиториями, которую мы проводим на протяжении всего года.

«Наше управление инициировало Республиканский конкурс рисунков «Моя семья – мое богатство», приуроченный к Международному дню семьи» Фото: © zags.tatarstan.ru

Расскажите подробнее.

В марте в рамках Года национальных культур и традиций наше Управление инициировало Республиканский конкурс рисунков «Моя семья – мое богатство», приуроченный к Международному дню семьи. На финальном этапе этого конкурса, который состоялся 11 мая, из более чем 160 работ были отобраны 10 победителей по трем возрастным группам. Всем им были вручены дипломы и ценные призы.

К Международному Дню защиты детей совместно с коллегами из Набережных Челнов мы приняли участие в подготовке фотовыставки в Госдуме РФ. Проект под названием «История рождения» реализуется в Камском детском медицинском центре с 2018 года. Автор фотографий – Диляра Эстрина – отсняла тысячи кадров, сотни съемочных часов, в которых нет постановки, сценария, дублей.

С особым вниманием мы относимся к Всероссийскому дню семьи любви и верности, который отмечается 8 июля. Этот праздник приобрел с прошлого года новый официальный статус. В этот день во всех муниципальных образованиях республики прошли различные массовые мероприятия. Были вручены 70 комплектов медалей «За любовь и верность». Всего с 2008 года этой общественной награды были удостоены уже более 1050 татарстанских семей.

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Чебоксарах состоялся окружной конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». В нем приняли участие семьи из 14 субъектов Российской Федерации, входящих в ПФО. Татарстан в конкурсе достойно представила и заняла почетное первое место семья Алексея и Лии Камашевых из села Усады Высокогорского района. В семье воспитываются 9 детей, в том числе 5 приемных. По решению Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова для семьи был приобретен вместительный микроавтобус.

Еще более внушительные призы предусмотрены для победителей нового всероссийского конкурса «Это у нас семейное», организатором которого выступило АНО «Россия – страна возможностей», созданная по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. Финалисты конкурса получат три десятка жилищных сертификатов по пять миллионов рублей, три сотни семейных путевок для путешествий по стране, множество других бонусов и подарков. О своем желании участвовать в этом масштабном проекте, нацеленном на поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии, заявили уже несколько тысяч татарстанских семей.

«У нас зарегистрировано более 23 тысяч семейных союзов. По этому показателю Татарстан абсолютный лидер в ПФО» Фото: © zags.tatarstan.ru

В Татарстане есть основания для того, чтобы создавались крепкие надежные хорошие семьи

Приведите статистику по регистрации брака.

У нас зарегистрировано более 23 тысяч семейных союзов. По этому показателю Татарстан абсолютный лидер в Приволжском федеральном округе. В Республике Татарстан есть основания для того, чтобы создавались крепкие надежные хорошие семьи, которые станут оплотом социально-экономического развития нашей республики.

Какова статистика по разводам?

Что касается бракоразводной статистики, то у нас достаточно устойчивый тренд, который не меняется уже на протяжении десяти лет. В год регистрируется в пределах 13-14 тысяч расторжений брака. За прошлый год количество расторгнутых браков сократилось на 2%, а за 11 месяцев текущего года еще на 0,9%.

Хочу подчеркнуть также, что наша республика, как и прежде, демонстрирует лучший в Поволжье результат по соотношению числа разводов на 1000 браков. Это обстоятельство с полным правом дает нам основание называть Татарстан «территорией крепких семей».

Еще хочу отметить, что 80% расторжений браков оформляется по решению суда. В органах ЗАГС регистрируется порядка 20% расторжений, которые оформляются по обоюдному согласию.

Какую-то часть удается переубедить?

Сотрудники органов ЗАГС обладают определенными компетенциями. То есть это не только юрист, он и психолог, и артист, и человек, который коммуницирует с большим количеством людей. То есть это специалист, обладающий многими навыками. И когда приходят люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, сотрудники ЗАГС всегда пытаются провести примирительные процедуры. Подобного рода мероприятия проводятся во всех загсах Татарстана, есть психологическое консультирование, работает круглосуточный телефон. Его номер +7 (843) 293-24-68. По нему можно позвонить и бесплатно получить психологическую консультацию.

И очень часто специалисты органов ЗАГС направляют пары, которые испытывают кризис семейных отношений, в службу психологической помощи. В Казани это очень развитый ресурс – психологическая служба «Доверие». Консультацию также можно получить в Поволжской семейной академии «Умай», Лиге медиаторов Поволжья и других организациях. Не так давно во Дворце торжеств Нижнекамского района начал работу клуб «Юлдаш», где в случае возникновения проблем в семье также можно получить профессиональную консультацию опытного психолога.

«Испытания нужно проходить вместе, рука об руку, понимая, что тот семейный союз, который вы создали, – на всю жизнь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кризис семейных отношений испытывают все

Каковы основные причины разводов?

Наиболее кризисным временем для семейной жизни, как правило, являются первые 10 лет брака. Именно на этот период по итогам прошлого года пришлось более 57% всех случаев расторжения брака, в том числе до четырех лет – 27%, 5-9 лет – 30%. При этом большинство расторгающих брак как среди женщин, так и среди мужчин находятся в возрастной группе 30-39 лет.

Кризис семейных отношений испытывают все. Не будем это скрывать. И нужно быть готовым к этим кризисным моментам.

То есть это нормально?

Любая семья развивается, она проходит свои этапы – рождение, становление и развитие. И нужно с пониманием относиться к кризисным моментам. Стоит обратить внимание молодых пар, которые вступают в брак, на то, что не всё так безоблачно, как в период влюбленности. Он, безусловно, очень важен, но так или иначе очень много испытаний в нашей жизни мы проходим вместе. И эти испытания нужно проходить вместе, рука об руку, понимая, что тот семейный союз, который вы создали, — на всю жизнь.

Те негативные моменты, которые возникают в процессе развития каждой личности уже в семейном союзе, нужно понимать и принимать достойно. Не у всех хватает выдержки, не у всех хватает уважения друг к другу. И мы, часто встречаясь с молодыми семьями, объясняем эти моменты и рассказываем о том, что это важный этап их становления как единого союза и нужно достойно принимать эти испытания.

В любом случае мы всегда пытаемся помочь парам, которые испытывают этот кризисный момент, преодолеть его достойно и выйти на новый уровень взаимоотношений. Потому что не бывает безвыходных ситуаций, и из них нужно выходить с уважением друг к другу.

То есть причины традиционные?

Причинами расторжения брака, по экспертным оценкам, являются непонимание, супружеская измена, неудовлетворительное материальное положение семьи. Но зачастую такие решения принимаются и совершенно спонтанно, как говорится, на эмоциях. Поэтому важное значение имеет применение различного рода примирительных процедур, о которых я говорила.

Большая помощь, я думаю, будет связана с курсами семьеведения, которые вводятся в образовательный цикл.

Загсы республики проводят торжественные регистрации с проведением национальных обрядов народов, проживающих в Татарстане Фото: © zags.tatarstan.ru

У нас в стране есть много мер поддержки семьи, стимулирования рождаемости. Какими методами в нашей республике будут продвигать традиционные ценности?

Безусловно, это мероприятия, связанные с текущей деятельностью органов ЗАГС. Это торжественная регистрация браков, это торжественная регистрация с проведением национальных обрядов народов, проживающих в Республике Татарстан. В этом году проведено уже порядка 20 тысяч подобного рода мероприятий.

Это проведение мероприятий, связанных с имянаречением. Имянаречение – это целый обряд, когда к нам приходит семья, мы рассказываем об имени ребенка, что оно значит, какой несет смысл. К слову, два года назад мы подготовили словарь татарских имен, который размещен на электронном ресурсе. Он позволяет молодым родителям выбрать то или иное имя в соответствии с их национальной принадлежностью и предпочтениями.

И, конечно, большой пул мероприятий, связанный с чествованием юбиляров семейной жизни. В этом году у нас уже состоялось более 3,5 тысячи подобного рода мероприятий. Юбиляры семейной жизни – это люди, которые вместе живут 50, 60, 70 лет. Эти мероприятия очень важные и впечатляющие. На чествование собирается вся семья – дети, внуки, правнуки.

Какой самый длительный брак?

В апреле этого года поставлен рекорд семейного долголетия в Апастовском муниципальном районе – супруги отметили 75-летнюю годовщину своего союза.

«На ВДНХ мы организовали торжественную церемонию государственной регистрации заключения брака с элементами национальных традиций» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возраст вступления в брак смещается в сторону увеличения

Одно из мероприятий – участие молодоженов из Татарстана в международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Как возникла эта идея? Почему именно эту пару выбрали?

Участие в этом мероприятии на Дне Татарстана 2 декабря на площадке ВДНХ в Москве стало большим событием и в жизни республики, и в жизни органов ЗАГС. Пара молодоженов из Балтасинского района 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова решили сочетаться узами брака на площадке ВДНХ в Москве. Они подали заявление через портал государственных услуг. Такая возможность есть для всех граждан. Она позволяет зарегистрировать брак в любой точке Российской Федерации – электронные услуги, информационные технологии позволяют сделать это экстерриториально, в любом месте.

На ВДНХ мы организовали торжественную церемонию государственной регистрации заключения брака с элементами национальных традиций. Воссоздать народный свадебный ритуал помогли артисты Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Вниманию зрителей были представлены яркие, красочные, эмоционально насыщенные обряды передачи национальных украшений от матери к дочери, смены девичьего платка на свадебный, как символа начала новой жизни невесты. Гости увидели также подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца и многое другое. В заключение церемонии молодоженов и членов их семей тепло поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Самат и Сюмбель – одухотворенные, влюбленные в жизнь, друг в друга, в свою будущую профессию, в свой родной край. И у них образцовые многодетные семьи. Это тот фундамент, на котором строятся наши семьи.

Вы сказали, молодоженам по 23 года. По нынешним меркам это довольно ранний брак…

Вы совершенно правы: возраст вступления в брак у нас сейчас смещается в сторону увеличения. Средний возраст молодоженов, как мужчин, так и женщин, – 29-35 лет. То, что молодые люди решили соединить себя узами семейного союза в 23 года, говорит о том, что они уже состоялись как зрелые личности и они готовы к этим отношениям.

А самое позднее, когда люди вступают в брак?

В этом году самому возрастному жениху было 88 лет, а самой возрастной невесте – 82 года.

«Нужно всегда помнить и понимать, что жизнь у нас одна и каждый из нас родился в семье» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молодым людям нужно ориентироваться на то, что их жизнь – это их самый главный проект

На ваш взгляд, какие сейчас главные вызовы для традиционной семьи? Что нужно делать, чтобы сохранить ее?

На мой взгляд, нужно всегда помнить и понимать, что жизнь у нас одна и каждый из нас родился в семье. У нас есть мама и папа. Мы растем, развиваемся, совершенствуемся. И молодым людям, вступающим в жизнь, всегда нужно ориентироваться на то, что их жизнь – это их самый главный проект. И в этом проекте они должны понять, что их реализация, самореализация, становление как личности зависит от них самих, от их умения, навыков, компетенций. И формирование их как гражданина и человека, безусловно, связано со становлением и пониманием их как союза.

В определенный период времени у каждого человека наступает момент, когда он ищет свою пару. Этот момент становится той отправной точкой, когда ты понимаешь, что жизнь одна и в этой жизни тебе дано большое право создать семью. В этой семье ты формируешь и продолжаешь те традиции, которые были у твоих родителей. Эта преемственность поколений позволяет жить дальше. Понимание этого приводит к тому, что люди по-другому относятся к выбору партнера, к выбору своего жизненного пути. И очень важно с молодыми людьми разговаривать.

Я провожу очень много мероприятий, выезжаю в районы, встречаюсь с молодыми семьями и задаю им простые вопросы: «Как вы себя видите через 10 лет?», «Чего вы хотите добиться?», «Чем готовы пожертвовать, чем вложиться в будущий проект?» Выясняется, что большинство молодежи об этом не задумывается. И когда придет это осознание, я надеюсь, что они смогут сформировать единый союз для дальнейшей жизни. На мой взгляд, это самое важное – понимать, что жизнь – это самый главный проект. И его нужно реализовывать точно так же, как мы реализовываем другие свои рабочие проекты.

Спасибо. Примите искренние пожелания благополучия и новых профессиональных успехов.

Благодарю!