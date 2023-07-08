Семья из Высокогорского района РТ выиграла конкурс «Успешная семья Приволжья»

фото: пресс-служба администрации Высокогорского района

Семья Камашевых из Высокогорского района Татарстана заняла первое место на конкурсе «Успешная семья Приволжья», который проходит в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Высокогорского района республики.

Окружной фестиваль, напомним, стартовал 7 июля. За победу в конкурсе боролись 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа, в том числе Алексей и Лия Камашевы из села Усады. Семья воспитывает девять детей.

Камашевы – финалисты Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил», выступающего в качестве регионального этапа окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» в Республике Татарстан, проводимого ежегодно Региональной общественной организацией «Под крылом семьи» при поддержке Главы (Раиса) Республики Татарстан.

Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит в округе ежегодно с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.