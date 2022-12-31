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Политика
31 декабря 2022  21:39

Глава Хмельницкой военной администрации сообщил об ударе по военному объекту

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В Хмельницком российский ракетный удар пришелся на военный объект, повреждена техника. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам чиновника, также есть попадание в АЗС. Повреждены восемь транспортных средств, 13 окружающих жилых домов и складские помещения. Помимо этого, часть города оказалась обесточена.

«Повреждений инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказанию медицинской помощи пострадавшим», — уточнил он.

С ранениями, по информации Гамалия, госпитализированы восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого власти ряда областей и городов сообщили о работе противовоздушной обороны и взрывах. В частности, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в столице страны взрывы прогремели в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. Погиб еще один человек, а еще 20 получили ранения (среди них есть и японский журналист, сообщает ТАСС).

Компания ДТЭК предупредила об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве, по данным мэра, из-за аварийных отключений без света остались 30% жителей.

Россия начала систематически наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после произошедшей 8 октября диверсии на Крымском мосту. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы. 

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны. Вместе с тем США, по словам сотрудников Пентагона, после этого «молчаливо» поддержали «дальние атаки Украины по целям внутри России». 
#спецоперация на Украине
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