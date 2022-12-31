Глава Хмельницкой военной администрации сообщил об ударе по военному объекту

В Хмельницком российский ракетный удар пришелся на военный объект, повреждена техника. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам чиновника, также есть попадание в АЗС. Повреждены восемь транспортных средств, 13 окружающих жилых домов и складские помещения. Помимо этого, часть города оказалась обесточена.

«Повреждений инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказанию медицинской помощи пострадавшим», — уточнил он.

С ранениями, по информации Гамалия, госпитализированы восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого власти ряда областей и городов сообщили о работе противовоздушной обороны и взрывах. В частности, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в столице страны взрывы прогремели в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. Погиб еще один человек, а еще 20 получили ранения (среди них есть и японский журналист, сообщает ТАСС).

Компания ДТЭК предупредила об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве, по данным мэра, из-за аварийных отключений без света остались 30% жителей.